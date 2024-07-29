快訊

中秋恐無蚵可烤…颱風重創彰化蚵田 蚵農心淌血盼現金救助

為加班費槓上于美人 前幕僚打臉駁「多發1月薪資」：無法混為一談

奧運籃球／歷史性首戰國歌播錯！南蘇丹球員表情尷尬 主辦方致歉

中央社／ 綜合外電報導
南蘇丹搶下史上奧運首勝。 法新社
南蘇丹搶下史上奧運首勝。 法新社

南蘇丹今天進行巴黎奧運籃球分組賽首戰，卻因出現播錯國歌的尷尬失誤讓比賽失色。南蘇丹終場以11分之差擊敗波多黎各，拿下隊史奧運首勝。

法新社報導，非洲國家南蘇丹隊在和波多黎各交手前列隊，聽到國歌播錯後球員們個個面有難色。

在阿斯克新城（Villeneuve-d'Ascq）的皮爾莫魯瓦球場（Stade Pierre-Mauroy）內，南蘇丹球迷們在看台上大聲數落這項疏失。

現場旋即更正錯誤並播放正確南蘇丹國歌，波多黎各隊的球員和球迷們也一同為對方鼓掌。

南蘇丹是首次登上奧運籃球殿堂。奧運主辦方告訴法新社：「我們對南蘇丹隊及球迷們致上最誠摯歉意。我們及時切斷播錯的國歌，改為正確版本。」

這起爭議和26日奧運開幕典禮時，主辦方失言把南韓奧運代表隊介紹成北韓隊的失誤如出一轍。

熱身賽曾讓美國男籃差點翻船的南蘇丹男籃，今天在巴黎奧運的首戰90比79擊敗波多黎各。

路透社報導，波多黎各靠精準命中率主宰上半場，但陣中NBA紐奧良鵜鶘前鋒艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）上半場結束前扭傷腳踝退場，雖然下半場歸陣，卻似乎成為比賽關鍵轉折

南蘇丹的瓊斯（Carlik Jones）砍進19分帶領球隊完成逆轉，比賽終了前1分鐘加伯利耶（Wenyen Gabriel）一記雷霆萬鈞的灌籃讓南蘇丹士氣沸騰，最終拿下隊史奧運首勝，也是1996年以來非洲球隊在奧運男籃的第2勝。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 中華隊最新比賽賽程看這裡 AI主播每日介紹
▪ 美國首戰大破塞爾維亞 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 小戴最後一舞 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運籃球

延伸閱讀

奧運／信義區化身應援基地 北市直播派對挺中華隊

奧運射箭／36年不敗傳說！南韓女團險勝中國奪金 創10連霸超狂紀錄

法國鐵路網奧運開幕前遭破壞 當局：受損已修復

巴黎奧運／3名以色列選手收到死亡威脅 法國警方展開調查

相關新聞

奧運籃球／享受與KD打球時光 柯瑞：不愧是美國隊得分王

美國男籃巴黎奧運首戰以110：84大勝塞爾維亞，杜蘭特（Kevin Durant）熱身賽沒上場，上半場竟8投8中狂砍21分，勇士隊巨星柯瑞（Stephen Curry）直言他表現完美。 柯瑞在N

奧運籃球／歷史性首戰國歌播錯！南蘇丹球員表情尷尬 主辦方致歉

南蘇丹今天進行巴黎奧運籃球分組賽首戰，卻因出現播錯國歌的尷尬失誤讓比賽失色。南蘇丹終場擊敗波多黎各，拿下隊史奧運首勝

奧運籃球／KD被撞未升級惡意犯規 外媒曝離譜原因：重播系統故障

美國隊在奧運首戰大勝塞爾維亞，不過過程中出現一波進攻回合杜蘭特（Kevin Durant）持球遭米西奇（Vasilije Micic）衝撞，原本這可能會被認為是違反運動精神的惡意犯規，最終僅被吹判為一

奧運籃球／泰托姆整場冷板凳並非因為生病 柯爾：我像傻瓜

美國男籃昨天以110：84痛宰塞爾維亞，巴黎奧運開門紅。不過陣中前鋒泰托姆（Jayson Tatum）竟完全沒上場，引發討論，總教練柯爾（Steve Kerr）也說明原因。 有球迷推測泰托姆可能

奧運籃球／安比德被狂噓 隊友緩頰：他遇過更慘狀況

尋求奧運男籃5連霸的美國隊，首戰以110：84大勝塞爾維亞隊，踏出衛冕第一步，不過先發中鋒安比德（Joel Embiid...

奧運籃球／杜蘭特回歸就飆分 詹姆斯讚嘆：非凡天才

熱身賽5戰全缺席，美國隊球星杜蘭特（Kevin Durant）在巴黎奧運首度登場立刻證明身手，面對塞爾維亞隊替補上陣17...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。