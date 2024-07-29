TPBL／再拚一座金盃！國王續約洋將奧帝

新北國王今天宣布，和2023到24賽季奪冠功臣奧帝（Austin Daye）完成續約，在新賽季繼續合作，奧帝將持續在禁衛軍發揮自身經驗與能力，為新北市爭取另一個王城榮耀，挑戰連霸。

奧帝2022到23年賽季就首次加盟新北國王，雖僅有7場出賽，但仍然繳出16.7分、8.4籃板、三分球命中率3成5的優異成績，後因生涯規劃考量，季中離隊返回歐洲打球。

今年2月，國王在傷兵狀況與陣型的考量下，總經理毛加恩重新找回這位211公分的優質大前鋒，奧帝重返國王就與球隊遠征菲律賓宿霧挑戰EASL東超4強，並在攻防上打出優質表現，也在接下來例行賽13場出賽中繳出場均14分、8.4籃板及驚人的5成三分命中率表現，季後賽整體表現更是大躍進，首輪面對夢想家展現穩定的外圍火力，防守上也用經驗彌補球隊禁區身材的劣勢。

總冠軍系列戰，奧帝面對桃園璞園領航猿的第4戰大爆發，在球隊主力球員林書豪、曼尼高因傷缺陣的情況下，單場投進5記三分彈，轟下28分、10籃板，幫助國王取得系列戰聽牌優勢，是新北國王今年能拿下隊史首冠的重要球員之一。

總經理毛加恩提到，奧帝第一次來到國王時，身體狀況還有待調整，今年不管整體活動力跟場上的對抗強度都提升很多，「奧帝這次回歸從EASL東超就展現高球商的智慧、豐富的大賽經驗，與團隊溝通及默契建立也十分良好，季後賽更讓大家看到奧帝在關鍵球的處理上，有著極高的把握度，高水準的發揮絕對是國王可以拿下冠軍的關鍵因子之一，不管場上場下都帶給球隊很大的幫助，這也是我們希望能與奧帝在新賽季繼續合作的原因，期待可以一起挑戰連霸。」