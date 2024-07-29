奧運籃球／享受與KD打球時光 柯瑞：不愧是美國隊得分王

美國男籃巴黎奧運首戰以110：84大勝塞爾維亞，杜蘭特（Kevin Durant）熱身賽沒上場，上半場竟8投8中狂砍21分，勇士隊巨星柯瑞（Stephen Curry）直言他表現完美。

柯瑞在NBA創下無數成就，但到了36歲才首度代表美國參加奧運，曾和杜蘭特聯手奪下2冠的他受訪時表示，「與杜蘭特重燃舊火，和以前從未同隊過的球員打球，例如詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）和其他人，我正在享受生命中的時光，享受每一分鐘。」

本場比賽柯瑞出戰21分鐘，8投4中，其中外線7投3中，拿下11分3籃板3助攻。杜蘭特出戰17分鐘，9投8中，外線5投5中，砍進23分。

柯瑞也評價杜蘭特本場表現，「他上半場表現非常完美，已經習慣這裡，能成為美國男籃歷史得分王是有原因的。很高興見到他，我知道他全力以赴想上場，很高興和他一起打球，很開心和享受這個團隊。」

塞爾維亞擁有MVP中鋒約柯奇（Nikola Jokic）領軍，實力不容小覷，柯瑞也稱讚，「塞爾維亞是很棒的球隊，進攻非常複雜，身體對抗也非常強。杜蘭特上半場令人難以置信，下半場我們用防守打開局面。」