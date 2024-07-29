奧運籃球／泰托姆整場冷板凳並非因為生病 柯爾：我像傻瓜

美國男籃昨天以110：84痛宰塞爾維亞，巴黎奧運開門紅。不過陣中前鋒泰托姆（Jayson Tatum）竟完全沒上場，引發討論，總教練柯爾（Steve Kerr）也說明原因。

有球迷推測泰托姆可能感冒，但他受訪時表示自己沒有生病，對此柯爾受訪時解釋冷凍泰托姆的原因，「這很困難，但泰托姆處理得很好，我賽前有和他談過，隨著杜蘭特（Kevin Durant）回歸及我想要的陣容，這種狀況可能出現，但也有可能再改變。」

「每場比賽陣容都會因對手而變化，他是一名職業選手，連3年入選NBA最佳陣容，我不讓他上場感覺自己像個傻瓜，但40分鐘比賽你不能讓超過10位選手上場，我覺得他是一名了不起的人，他下一場比賽會上場。」柯爾說。

泰托姆本季場均拿下26.9分8.1籃板4.9助攻，幫助塞爾蒂克奪下隊史第18座總冠軍，不過柯爾強調美國隊名單，不能只以NBA賽季成就做為考量，「我們球員知道必須把NBA的事情拋在腦後，只為了贏下6場比賽。泰托姆是職業選手和冠軍，他處理得很好，會為下一場比賽做好準備。」