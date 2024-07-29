奧運籃球／安比德被狂噓 隊友緩頰：他遇過更慘狀況

尋求奧運男籃5連霸的美國隊，首戰以110：84大勝塞爾維亞隊，踏出衛冕第一步，不過先發中鋒安比德（Joel Embiid）卻被法國觀眾噓聲伺候，和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）得到的「MVP」歡呼成兩個世界，不過阿德巴約（Bam Adebayo） 為隊友緩頰，還說這只是「小場面」。

安比德原本獲得法國護照，有機會代表法國出賽，但他最終選擇效力美國，遭法國球迷撻伐，今天光是第一節站上罰球線就能聽到響亮噓聲；如此處境下，安比德只出賽11分鐘，5投2中攻下4分、2籃板，3次罰球全失手。

替補中鋒阿德巴約賽後為安比德發聲，他說：「他遇過比這更慘的噓聲，慘多了。」阿德巴約提到，大家都知道安比德有過不同機會選擇，自然也能了解觀眾會有這樣反應，但也不用「上心」，「因為觀眾在場上並不能幫助我們或傷害我們。」

見證杜蘭特（Kevin Durant）回歸飆分秀的阿德巴約也透露，杜蘭特這3周投入無法計算的時間練習，就是為了奧運場上的發光時刻，「有他在團隊真是太好了。」

心情大好的阿德巴約還和媒體聊到詹姆斯，甚至開玩笑打斷媒體提到「小皇帝」的年紀，稱詹姆斯已經50歲了。

阿德巴約開玩笑後形容，詹姆斯的存在讓大家見證何謂偉大，「他將近40歲了，從16歲開始他就如此傑出。在他整個生涯中，你可以看到很多人預期他會走下坡，但事實是他沒有。」