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奧運籃球／杜蘭特回歸就飆分 詹姆斯讚嘆：非凡天才

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
杜蘭特在巴黎奧運登場證明身手，詹姆斯稱讚他是非凡的天才。 路透
杜蘭特在巴黎奧運登場證明身手，詹姆斯稱讚他是非凡的天才。 路透

熱身賽5戰全缺席，美國隊球星杜蘭特（Kevin Durant）在巴黎奧運首度登場立刻證明身手，面對塞爾維亞隊替補上陣17分鐘就狂轟23分，上半場更是彈無虛發，成美國寫下110：84大勝的重要成員。

杜蘭特熱身賽因腳傷沒能上場，甚至到賽前1小時才確定能出賽，但上半場打不到9分鐘就以8投俱中的完美命中率飆進21分，展現高效率的他說：「我一生都在打球，所以我簡化了這些，而且當球到我手上，就充滿攻擊性。」

杜蘭特是美國總教練柯爾（Steve Kerr）第5位換上場的板凳球員，當時塞爾維亞取得19：14領先，他一上陣就飆進外線，率隊第一節打完反取得25：20領先，最終以26分差距打下首勝。

這是杜蘭特生涯第一次身披美國隊戰袍卻從板凳出發，第二節尾聲他繞大角接到球、翻身投進壓哨中距離後，連「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）都一起慶祝。

「我們之前從沒跑過這戰術，杜蘭特是非凡的天才。」詹姆斯讚說。

詹姆斯首戰也展現球星價值，13投9中攻下21分、9助攻、7籃板，且他和杜蘭特合計的前14投全把握，兩人也成為美國隊奧運首戰第一組雙雙得分破20分的球員。

柯爾表示，詹姆斯在比賽中充滿存在感，用不同方式留下足跡，「不僅是他的技巧、力量和身材，還有他的情緒和自信，39歲的他為球隊注入能量和自信的方式讓人讚嘆。」

杜蘭特也說，很開心詹姆斯在缺席兩次奧運後回到美國隊，「他能讓其他球隊感到恐懼。」

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