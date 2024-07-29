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奧運籃球／杜蘭特回歸三分球5投俱中 率美國26分血洗塞爾維亞

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奧運籃球／杜蘭特回歸三分球5投俱中 率美國26分血洗塞爾維亞

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
美國杜蘭特（左）今天9投8中攻下23分。歐新社
美國杜蘭特（左）今天9投8中攻下23分。歐新社

尋求奧運5連霸的美國「夢幻隊」，今天迎接巴黎奧運首戰，熱身賽5戰全缺席的杜蘭特（Kevin Durant）用實際表現證明身手，上半場8投8中轟下21分，加上擔任美國隊掌旗官的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）繳出全能數據，讓美國隊以110：84大勝塞爾維亞，衛冕路開出紅盤。

美國隊今天面對約柯奇（Nikola Jokic）坐鎮的塞爾維亞，派上詹姆斯、柯瑞（Stephen Curry）、安比德（Joel Embiid）、布克（Devin Booker）和哈勒戴（Jrue Holiday）先發，開賽雖陷入2：10落後，但柯瑞外線開火帶動12：2攻勢逆轉；塞爾維亞雖以連拿8分表現再要回領先，但杜蘭特一上陣就飆進外線，且和愛德華（Anthony Edwards）聯手打出11：0小高潮，讓美國首節打完取得25：20領先。

杜蘭特第二節持續開火，包括節末壓哨的翻身中距離跳投破網，他前兩節合計8投8中，包括5次外線出手，上場不到10分鐘就攻下兩隊最高的21分，讓美國隊半場取得58：49領先。

39歲的詹姆斯一尾活龍繳出全能數據。 法新社
39歲的詹姆斯一尾活龍繳出全能數據。 法新社

第三節除詹姆斯攻守兩端都有表現，美國隊替補陣容也有發揮，愛德華最後一波攻勢用腳步晃過防守者，拋進壓哨球後讓板凳區的柯瑞都擺出「打電動」的慶祝動作。

美國隊第三節打出26：16攻勢，帶著84：65領先進入決勝節；第四節布克和哈勒戴連飆外線下，還剩1分54秒美國隊得分就破百，詹姆斯讀秒階段站上罰球線時現場還響起「MVP」喊聲，最終美國就在柯瑞追加外線下以110：84收下勝利。

美國隊攻勢點點開花，杜蘭特9投8中攻下23分，詹姆斯也有21分、9助攻、7籃板全能表現，搭配哈勒戴15分、布克12分，團隊更寫下32投18中的超過5成6外線命中率。塞爾維亞以約柯奇20分、8助攻、4抄截最佳。

美國隊團隊三分球32投18中，命中率驚人。 法新社
美國隊團隊三分球32投18中，命中率驚人。 法新社

美國和塞爾維亞、南蘇丹和波多黎各同於C組，開出紅盤後將於台灣時間8月1日凌晨3點對南蘇丹。

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