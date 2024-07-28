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奧運籃球／南蘇丹奪奧運歷史首勝 賽前播錯國歌激發鬥志

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
南蘇丹復仇波多黎各，迎接奧運歷史首勝。 路透社
南蘇丹復仇波多黎各，迎接奧運歷史首勝。 路透社

建國僅13年就取得奧運籃球門票，神秘的南蘇丹一直以來都不是籃球迷眼中的熱門球隊，直到熱身賽讓眾星雲集的美國男籃差點爆冷輸球，人們才開始對這支來自非洲的勁旅點兵點將。

但神秘部隊依然神秘，神秘到賽前大會還播錯國歌，引發一陣尷尬，但這無損於南蘇丹拿出一場實實在在的勝利表現。

小組賽首戰面對波多黎各，奧運初體驗的南蘇丹克服一開始陷入落後的麻煩和適應問題，隨著比賽進行逐漸找回節奏，特別是第三節轟出一波11比0的攻勢，一口氣掌握領先優勢，即便對手一度追到一球之差，南蘇丹仍舊穩住局面，最終以90比79贏得隊史奧運首勝。

「這給了我們燃料，簡直就是火上澆油，」曾經來台打過T1聯盟的奧莫特（Nuni Omot）談到國歌播錯事件時表示，「出現這種情況，有點讓我們感到不被尊重。我認為我們有必要持續向全世界展示我們的能力。」

在第三節的關鍵追分中，奧莫特的三分球點燃了反攻氣勢；而在波多黎各第四節一度將比分縮小到2分差時，沙約克（Marial Shayok）、索爾（JT Thor）和瓊斯（Carlik Jones）又聯手轟下11比0的進攻，鎖定勝局。

對美國隊一戰打出名號的瓊斯攻下19分7籃板6助攻；沙約克15分，奧莫特和庫爾（Bul Kuol）各拿12分。南蘇丹勝出的一個關鍵莫過於制空權，全隊籃板數取得55比37的絕對優勢，其中18個進攻籃板，在二波得分上握有24比2的極大差距。

「我們已經不再是秘密了。」南蘇丹總教練艾維（Royal Ivey）談到歷史性的第一勝。根據統計，這是1952年赫爾辛基奧運埃及擊敗古巴之後，非洲球隊在奧運第2次打敗美洲球隊。

艾爾瓦拉多(中)腳踝扭傷仍奮力攻下26分5助攻2抄截。 路透社
艾爾瓦拉多(中)腳踝扭傷仍奮力攻下26分5助攻2抄截。 路透社

波多黎各下半場表現不如前段，一大重要因素是陣中「鵜鶘神偷」艾爾瓦拉多（Joseph Alvarado）在第二節後段不慎扭傷腳踝，被迫退場，當時他已經拿下19分，帶動波多黎各掌握領先。

儘管艾爾瓦拉多在下半場帶傷回歸，整場比賽攻下26分5助攻2抄截，但還是無力阻止南蘇丹的攻守肆虐。「艾爾瓦拉多是一名戰士，他會盡一切努力留在場上繼續比賽。」波多黎各主帥柯隆（Nelson Colon）表示。

在去年世界盃的交手中，南蘇丹一度領先10分，卻在延長賽敗給波多黎各。「我們只是堅持我們的比賽計畫，外線、快攻、肢體碰撞和防守，這絕對是一場復仇之戰。」艾維說。

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