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籃球／卡森斯單節爆砍22分 野馬奪2連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
卡森斯單節狂拿22分。圖／TAT提供
卡森斯單節狂拿22分。圖／TAT提供

「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）今天在TAT亞洲巡迴賽台北站展現NBA球星身手，面對東海海盜隊，他第三節爆砍22分、全場轟下30分，助「地主」台北野馬以129：101收下2連勝。

野馬星光熠熠，匯集卡森斯、「魔獸」霍華德（Dwight Howard）和庫克（Quinn Cook）3位都有NBA冠軍戒的球員，今天霍華德和卡森斯首節就有NBA連線，由卡森斯助攻給霍華德的灌籃，讓台北和平館超過4千名球迷熱血沸騰。

霍華德首節就有9分進帳、卡森斯7分，助野馬隊先取得33：25領先。

第二節野馬靠身高230公分的德古拉（Samuel Deguara）狂轟禁區，將領先擴大到兩位數，第三節更有卡森斯大演個人秀，他單節就狂轟22分，為野馬鎖定勝利。

提到第三節神勇表現，卡森斯自己都感訝異，他說：「比賽就是這樣，昨天還有點時差，稍微有點生疏，隨著時間大家表現也會越來越進入狀況，今天第3節就是這樣，雖然沒有刻意要得分，但球在我手上就能投進。」

TAT亞洲巡迴賽台北站明天休兵1天，霍華德表示將帶卡森斯與庫克一起到處走走，吃吃台灣美食，甚至有機會的話想去逛夜市，重溫他最愛的雞屁股滋味。

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