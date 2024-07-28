奧運籃球／有信心擊敗美國男籃？塞爾維亞射手：不想多說

塞爾維亞在今年奧運小組賽首戰就要尋求5連霸的美國男籃，面對這支巨星雲集的夢幻勁旅，各國自然都想摩拳擦掌創造歷史，但也不想要因為一些言語或動作激發對方，讓這群球星完全打開天賦，導致大比分慘案出現，進而影響到小組賽的晉級之路。

這種矛盾情緒對於波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）來說，是再清楚也不過了。當被問到有信心可以擊敗詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）所坐鎮的美國隊時，這位31歲老將搖搖頭，拒絕回答這個問題。

「我明白你的意思，但是我不會對此說太多，因為我不想激勵他們。我們當然相信自己，但我不想送給他們額外的動力。」波格丹諾維奇說道。

2014年世界盃冠軍戰，擁有柯瑞和戴維斯（Anthony Davis）的美國隊，以36分之差痛宰了塞爾維亞；2016年里約奧運，杜蘭特（Kevin Durant）坐鎮的美國隊又一次以30分的差距大勝。即便是先前兩隊的熱身賽，塞爾維亞最終也是慘輸26分之多。

美國隊奧運首戰將對上塞爾維亞。 法新社

「我認為他們依然是奧運史上最好的球隊之一，每個人都清楚這一點，但沒有人會不戰而降，大家都會盡全力去對抗他們，展現競爭態度。」波格丹諾維奇說。

波格丹諾維奇認為美國隊最難纏的地方就是球員經驗豐富，了解什麼時候該出全力。「你可以看到當他們落後南蘇丹15分、16分，或是對德國陷入落後局面，他們是不想輸掉比賽。你可以看到他們只是稍微加強攻守，打得更團隊一點，他們就能拿下比賽了。」