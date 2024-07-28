快訊

奧運桌球／首輪輕取喀麥隆老將 鄭怡靜晉級32強

路不通又停電！高雄那瑪夏區及桃源3里 明天繼續停班、停課

無關颱風...南投、名間4222戶停電 台電說明了

奧運籃球／有信心擊敗美國男籃？塞爾維亞射手：不想多說

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
波格丹諾維奇。 美聯社
波格丹諾維奇。 美聯社

塞爾維亞在今年奧運小組賽首戰就要尋求5連霸的美國男籃，面對這支巨星雲集的夢幻勁旅，各國自然都想摩拳擦掌創造歷史，但也不想要因為一些言語或動作激發對方，讓這群球星完全打開天賦，導致大比分慘案出現，進而影響到小組賽的晉級之路。

這種矛盾情緒對於波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）來說，是再清楚也不過了。當被問到有信心可以擊敗詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）所坐鎮的美國隊時，這位31歲老將搖搖頭，拒絕回答這個問題。

「我明白你的意思，但是我不會對此說太多，因為我不想激勵他們。我們當然相信自己，但我不想送給他們額外的動力。」波格丹諾維奇說道。

2014年世界盃冠軍戰，擁有柯瑞和戴維斯（Anthony Davis）的美國隊，以36分之差痛宰了塞爾維亞；2016年里約奧運，杜蘭特（Kevin Durant）坐鎮的美國隊又一次以30分的差距大勝。即便是先前兩隊的熱身賽，塞爾維亞最終也是慘輸26分之多。

美國隊奧運首戰將對上塞爾維亞。 法新社
美國隊奧運首戰將對上塞爾維亞。 法新社

「我認為他們依然是奧運史上最好的球隊之一，每個人都清楚這一點，但沒有人會不戰而降，大家都會盡全力去對抗他們，展現競爭態度。」波格丹諾維奇說。

波格丹諾維奇認為美國隊最難纏的地方就是球員經驗豐富，了解什麼時候該出全力。「你可以看到當他們落後南蘇丹15分、16分，或是對德國陷入落後局面，他們是不想輸掉比賽。你可以看到他們只是稍微加強攻守，打得更團隊一點，他們就能拿下比賽了。」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ 詹皇柯瑞迎美國隊首戰 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運籃球

相關新聞

奧運籃球／有信心擊敗美國男籃？塞爾維亞射手：不想多說

塞爾維亞在今年奧運小組賽首戰就要尋求5連霸的美國男籃，面對這支巨星雲集的夢幻勁旅，各國自然都想摩拳擦掌創造歷史，但也不想要因為一些言語或動作激發對方，讓這群球星完全打開天賦，導致大比分慘案出現，進而影

奧運籃球／美國隊首戰強碰塞爾維亞 詹姆斯：做好短期賽衝刺準備

美國男籃即將在巴黎奧運開啟他們的金牌5連霸之旅，首戰面對擁有三屆NBA年度MVP坐鎮的塞爾維亞。 賽前報導指出，美國隊的兩大內線戰將安比德（Joel Embiid）和戴維斯（Anthony Da

奧運籃球／哈利伯頓調侃「歸還護照」 安比德笑：我是美國人

擁有喀麥隆、法國和美國國籍的76人中鋒安比德（Joel Embiid），今年選擇加入美國男籃金牌衛冕陣容，可以說是摧毀了法國人籌組夢幻三塔的美好想像，這讓他某種程度也成了「法蘭西公敵」。 就在日

NBA／迎接「助攻失誤比達人」 太陽後場指揮新答案

持續尋覓合格控衛的太陽如今迎來了答案！作為目前自由市場上最好的控球後衛之一，瓊斯（Tyus Jones）最終決定以一年330萬美元的合約加盟鳳凰城，期盼能與三劍客聯手闖出佳績。 瓊斯上季在巫師一

奧運籃球／字母哥轟34分孤掌難鳴 加拿大奪24年來首勝

生涯第一次的奧運行，「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）雖轟下34分，讓希臘一度看到奪勝...

奧運籃球／溫班亞瑪全能數據聯手貝頓 法國逆轉巴西奪首勝

熱身賽表現欠佳的法國男籃，儘管小組賽首戰面對巴西一度在第二節落後兩位數分差，但靠著超級天才溫班亞瑪（Victor Wembanyama）單節獨拿11分，帶動球隊反撲，在上半場結束前要回領先優勢；進入第

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。