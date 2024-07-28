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奧運籃球／美國隊首戰強碰塞爾維亞 詹姆斯：做好短期賽衝刺準備

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯將率美國隊尋求金牌5連霸。 美聯社
詹姆斯將率美國隊尋求金牌5連霸。 美聯社

美國男籃即將在巴黎奧運開啟他們的金牌5連霸之旅，首戰面對擁有三屆NBA年度MVP坐鎮的塞爾維亞。

賽前報導指出，美國隊的兩大內線戰將安比德（Joel Embiid）和戴維斯（Anthony Davis）近期皆因病被迫缺席了訓練。不過總教練柯爾（Steve Kerr）顯然沒有太擔心，他對於首戰全員到齊充滿信心。

「我相信我們會讓每個人都衛星期天的比賽做好準備。」柯爾說。

對美國男籃一大利多在於，3屆奧運金牌得主杜蘭特（Kevin Durant）有望在對陣塞爾維亞的比賽中復出。先前他因小腿傷勢缺席了所有熱身賽，和一些球隊內部訓練，但隨著他狀態恢復，有望回歸為球隊帶來即時的影響力。

詹姆斯（LeBron James）透露，杜蘭特在訓練中的表現非常出色，他的歸隊將對?整個團隊帶來巨大影響。儘管如此，柯爾目前尚未承諾杜蘭特會以先發之姿登場，或許他可能會在某個時刻扮演重要角色。

美國隊在先前熱身賽中以105比79大勝塞爾維亞，當時約柯奇（Nikola Jokic）表現不佳，19投僅6中。但當時波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）並未出賽，美國隊勢必要面對一個完全體的塞爾維亞大軍。

塞爾維亞去年世界盃獲得銀牌，而約柯奇和波格丹諾維奇則是在2016年里約奧運上不敵美國隊，獲得銀牌。毫無疑問，他們將再次成為美國男籃的主要對手。

詹姆斯指出，奧運不同於NBA例行賽，如同一場短跑衝刺的比賽，球隊需要在每場比賽中迅速適應並拿出表現，球隊每一個人都必須嚴陣以待，做好打硬仗的準備。

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