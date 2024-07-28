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奧運籃球／哈利伯頓調侃「歸還護照」 安比德笑：我是美國人

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
擁有三國護照的安比德選擇為美國效力。圖截自影片
擁有三國護照的安比德選擇為美國效力。圖截自影片

擁有喀麥隆、法國和美國國籍的76人中鋒安比德（Joel Embiid），今年選擇加入美國男籃金牌衛冕陣容，可以說是摧毀了法國人籌組夢幻三塔的美好想像，這讓他某種程度也成了「法蘭西公敵」。

就在日前美國隊抵達巴黎時，安比德就遭到當地民眾怒嗆：「把你的護照還來！」不過當下安比德笑笑離開，顯然情緒未受影響，甚至在奧運開幕儀式搭船過程，隊友哈利伯頓（Tyrese Haliburton）還跟他玩起了這個橋段。

哈利伯頓在船上調侃安比德「把護照還回來」，結果安比德馬上露出挑釁的笑容，還揮舞著迷你五星旗高呼：「我就是美國人！老兄，我是美國人呢！」

在加入美國隊之前，有法國媒體爆料，安比德曾經答應總統馬克宏「願意為法國出戰」，然而護照到手後，安比德還是選擇了為美國隊金牌五連霸而戰。

安比德(右)和哈利伯頓。 法新社
安比德(右)和哈利伯頓。 法新社

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