NBA／迎接「助攻失誤比達人」 太陽後場指揮新答案

持續尋覓合格控衛的太陽如今迎來了答案！作為目前自由市場上最好的控球後衛之一，瓊斯（Tyus Jones）最終決定以一年330萬美元的合約加盟鳳凰城，期盼能與三劍客聯手闖出佳績。

瓊斯上季在巫師一共出賽66場，平均攻下12.0分7.3助攻2.7籃板，投籃命中率48.9%，三分命中率41.4%的水準，其中最驚人的莫過於助攻失誤比，上季達到7.35，寫下1977-78年賽季開始統計失誤以來的最佳表現。事實上，瓊斯已經連續6年在助攻失誤比居聯盟領先地位。

「對我和我的家人來說，為太陽效力的機會在很多層面上都別具意義，」瓊斯表示，「從老闆伊許比亞（Mat Ishbia）與管理階層招募我的方式，到總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）向我展示，我該如何擔任先發控衛，以對這支真正有機會挑戰NBA總冠軍的球隊帶來影響力。來到這裡能夠最大化我在明年重返自由市場的價值。」

沒有太多籌碼的太陽，在休賽季所能做的就是盡可能續留原先的陣容，然後冀望用底薪找來可用之兵。包括奧柯吉（Josh Okogie）、李（Damion Lee）、小寶兒（Bol Bol）、奧尼爾（Royce O'Neale）等，都順利留下來，同時也先後簽下了普拉里（Mason Plumlee）和莫里斯（Monte Morris）。

太陽下個賽季的團隊薪資超過2億美元，居全聯盟之冠，其中豪華稅高達2.18億美元，等同於要支出4.43億美元的天文數字。