快訊

Live／勝利女王來了！羽球女單戴資穎首戰比利時譚蓮妮全力爭勝

午後雷陣雨來了！3縣市發布大雨特報 恐下到晚上

奧運拳擊／奈及利亞對手藥檢未過 吳詩儀直闖8強

NBA／迎接「助攻失誤比達人」 太陽後場指揮新答案

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
瓊斯(右)將以一年底薪加盟太陽。 路透社
瓊斯(右)將以一年底薪加盟太陽。 路透社

持續尋覓合格控衛的太陽如今迎來了答案！作為目前自由市場上最好的控球後衛之一，瓊斯（Tyus Jones）最終決定以一年330萬美元的合約加盟鳳凰城，期盼能與三劍客聯手闖出佳績。

瓊斯上季在巫師一共出賽66場，平均攻下12.0分7.3助攻2.7籃板，投籃命中率48.9%，三分命中率41.4%的水準，其中最驚人的莫過於助攻失誤比，上季達到7.35，寫下1977-78年賽季開始統計失誤以來的最佳表現。事實上，瓊斯已經連續6年在助攻失誤比居聯盟領先地位。

「對我和我的家人來說，為太陽效力的機會在很多層面上都別具意義，」瓊斯表示，「從老闆伊許比亞（Mat Ishbia）與管理階層招募我的方式，到總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）向我展示，我該如何擔任先發控衛，以對這支真正有機會挑戰NBA總冠軍的球隊帶來影響力。來到這裡能夠最大化我在明年重返自由市場的價值。」

沒有太多籌碼的太陽，在休賽季所能做的就是盡可能續留原先的陣容，然後冀望用底薪找來可用之兵。包括奧柯吉（Josh Okogie）、李（Damion Lee）、小寶兒（Bol Bol）、奧尼爾（Royce O'Neale）等，都順利留下來，同時也先後簽下了普拉里（Mason Plumlee）和莫里斯（Monte Morris）。

太陽下個賽季的團隊薪資超過2億美元，居全聯盟之冠，其中豪華稅高達2.18億美元，等同於要支出4.43億美元的天文數字。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ 詹皇柯瑞迎美國隊首戰 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

相關新聞

奧運籃球／溫班亞瑪全能數據聯手貝頓 法國逆轉巴西奪首勝

熱身賽表現欠佳的法國男籃，儘管小組賽首戰面對巴西一度在第二節落後兩位數分差，但靠著超級天才溫班亞瑪（Victor Wembanyama）單節獨拿11分，帶動球隊反撲，在上半場結束前要回領先優勢；進入第

NBA／迎接「助攻失誤比達人」 太陽後場指揮新答案

持續尋覓合格控衛的太陽如今迎來了答案！作為目前自由市場上最好的控球後衛之一，瓊斯（Tyus Jones）最終決定以一年330萬美元的合約加盟鳳凰城，期盼能與三劍客聯手闖出佳績。 瓊斯上季在巫師一

奧運籃球／字母哥轟34分孤掌難鳴 加拿大奪24年來首勝

生涯第一次的奧運行，「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）雖轟下34分，讓希臘一度看到奪勝...

奧運男籃／日本20分差慘敗德國 美國首戰迎接KD歸位

巴黎奧運男子籃球賽事今天開打，B組日本隊首戰德國隊戰況一面倒，日本雖然靠著八村壘、渡邊雄大努力咬住分數，然而最終仍以77...

奧運籃球／灰熊長人猛攻27分難救西班牙 澳洲王率隊搶首勝

巴黎奧運男子籃球賽程今天開打，第一場就由「死亡之組」揭開序幕，世界排名第2的西班牙隊對上第5的澳洲隊，最終由澳洲以92：...

奧運籃球／雨勢過大得穿雨衣 不掩詹姆斯白色西裝霸氣揮旗光芒

巴黎奧運開幕式台灣時間凌晨登場，美國隊由NBA球星詹姆斯（LeBron James）與世界排名第2、2023年美網女單冠軍高芙（Coco Gauff）出任掌旗官。不過天公不做美，開幕式時下起大雨，詹姆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。