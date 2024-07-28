奧運籃球／溫班亞瑪全能數據聯手貝頓 法國逆轉巴西奪首勝

熱身賽表現欠佳的法國男籃，儘管小組賽首戰面對巴西一度在第二節落後兩位數分差，但靠著超級天才溫班亞瑪（Victor Wembanyama）單節獨拿11分，帶動球隊反撲，在上半場結束前要回領先優勢；進入第三節，法國隊更靠著強悍的防守，迫使巴西單節僅拿9分，逐漸掌控比賽局面。即便巴西試圖追回比分，法國仍屢屢回應穩住局面，最終以78比66取得首勝。

溫班亞瑪全場攻下19分9籃板，外加繳出4抄截3阻攻的驚人防守數據；老將貝頓（Nicolas Batum）命中3記三分球得到19分5籃板2抄截，不僅適時有外線輸出，防守端的施壓也是球隊能夠收復失土的重要角色之一；戈貝爾（Rudy Gobert）此戰吞下4犯，上場時間不到20分鐘，拿到7分3籃板2阻攻。

貝頓外線適時發揮。 法新社

法國團隊命中率超過5成，三分球24投8中，一共送出11次抄截和6次阻攻，強勢防守帶給巴西不小壓力。

巴西陣中以孟德爾（Leo Meindl）的14分為最高，費利西歐（Cristiano Felício）14分6籃板，老將胡塔斯（Marcelo Huertas）11分5助攻。

溫班亞瑪轟炸籃框。 路透通訊社

法國下一戰將面對強敵德國，巴西則是對上日本。