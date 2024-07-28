奧運籃球／溫班亞瑪全能數據聯手貝頓 法國逆轉巴西奪首勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
溫班亞瑪繳出全能數據率隊拿下勝利。 法新社
溫班亞瑪繳出全能數據率隊拿下勝利。 法新社

熱身賽表現欠佳的法國男籃，儘管小組賽首戰面對巴西一度在第二節落後兩位數分差，但靠著超級天才溫班亞瑪（Victor Wembanyama）單節獨拿11分，帶動球隊反撲，在上半場結束前要回領先優勢；進入第三節，法國隊更靠著強悍的防守，迫使巴西單節僅拿9分，逐漸掌控比賽局面。即便巴西試圖追回比分，法國仍屢屢回應穩住局面，最終以78比66取得首勝。

溫班亞瑪全場攻下19分9籃板，外加繳出4抄截3阻攻的驚人防守數據；老將貝頓（Nicolas Batum）命中3記三分球得到19分5籃板2抄截，不僅適時有外線輸出，防守端的施壓也是球隊能夠收復失土的重要角色之一；戈貝爾（Rudy Gobert）此戰吞下4犯，上場時間不到20分鐘，拿到7分3籃板2阻攻。

貝頓外線適時發揮。 法新社
貝頓外線適時發揮。 法新社

法國團隊命中率超過5成，三分球24投8中，一共送出11次抄截和6次阻攻，強勢防守帶給巴西不小壓力。

巴西陣中以孟德爾（Leo Meindl）的14分為最高，費利西歐（Cristiano Felício）14分6籃板，老將胡塔斯（Marcelo Huertas）11分5助攻。

溫班亞瑪轟炸籃框。 路透通訊社
溫班亞瑪轟炸籃框。 路透通訊社

法國下一戰將面對強敵德國，巴西則是對上日本。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運籃球

相關新聞

奧運籃球／溫班亞瑪全能數據聯手貝頓 法國逆轉巴西奪首勝

熱身賽表現欠佳的法國男籃，儘管小組賽首戰面對巴西一度在第二節落後兩位數分差，但靠著超級天才溫班亞瑪（Victor Wembanyama）單節獨拿11分，帶動球隊反撲，在上半場結束前要回領先優勢；進入第

奧運男籃／日本20分差慘敗德國 美國首戰迎接KD歸位

巴黎奧運男子籃球賽事今天開打，B組日本隊首戰德國隊戰況一面倒，日本雖然靠著八村壘、渡邊雄大努力咬住分數，然而最終仍以77...

奧運籃球／灰熊長人猛攻27分難救西班牙 澳洲王率隊搶首勝

巴黎奧運男子籃球賽程今天開打，第一場就由「死亡之組」揭開序幕，世界排名第2的西班牙隊對上第5的澳洲隊，最終由澳洲以92：...

奧運籃球／雨勢過大得穿雨衣 不掩詹姆斯白色西裝霸氣揮旗光芒

巴黎奧運開幕式台灣時間凌晨登場，美國隊由NBA球星詹姆斯（LeBron James）與世界排名第2、2023年美網女單冠軍高芙（Coco Gauff）出任掌旗官。不過天公不做美，開幕式時下起大雨，詹姆

NBA／外媒爆布朗尼特殊待遇引隊員不滿 稱：他不夠資格

詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）在夏季聯賽無疑成為焦點，不過有湖人球員透露，陣中部分隊員對布朗尼的特殊待遇相當不能接受。 日前有湖人球員匿名向《The

NBA／衛少兩年老將底薪合約加盟金塊 改披4號球衣

今日金塊隊宣布以兩年老將底薪合約簽下2017年聯盟MVP衛斯特布魯克（Russell Westbrook），「衛少」也以5次交易刷新了MVP的被交易紀錄。 休賽季期間衛斯特布魯克執行了下一季40

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。