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奧運籃球／雨勢過大得穿雨衣 不掩詹姆斯白色西裝霸氣揮旗光芒
巴黎奧運開幕式台灣時間凌晨登場，美國隊由NBA球星詹姆斯（LeBron James）與世界排名第2、2023年美網女單冠軍高芙（Coco Gauff）出任掌旗官。不過天公不做美，開幕式時下起大雨，詹姆斯著團服進場時只得套上雨衣，但仍不減霸氣。
巴黎奧運預計206國參賽，各國代表團選手將搭乘接駁船隻，以遊河方式登場。從奧斯特利茨橋出發，在耶拿橋下船，全程約6公里，所有選手最後會集結在艾菲爾鐵塔對面廣場，進行後續開幕儀式。
而下一屆奧運將在美國洛杉磯舉行，做為準地主國，美國隊是倒數第2個進場國家。只見詹姆斯在船上身著白色西裝揮舞旗幟，相當搶眼，但當地雨勢過大，遊河過程中不得不穿上雨衣。
今年39歲的詹姆斯將迎來生涯奧運「最後一舞」，擔任掌旗官對他而言別具意義。值得注意的是，詹姆斯不僅是美國史上第3位籃球員掌旗官，也是首位擔任掌旗官的美國男籃成員。而美國隊過去兩位籃球員掌旗官都是女性，分別是2020東京奧運的博德（Sue Bird）以及2004雅典奧運的史戴利（Dawn Staley）。
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