NBA／外媒爆布朗尼特殊待遇引隊員不滿 稱：他不夠資格

詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）在夏季聯賽無疑成為焦點，不過有湖人球員透露，陣中部分隊員對布朗尼的特殊待遇相當不能接受。

日前有湖人球員匿名向《The US Sun》爆料，他說道：「布朗尼獨立於所有人之外，讓全對沒有感受到任何化學反應…我感到非常挫折。我沒有被放在最佳位置或某些戰術配置中，只因他們（球團）想讓布朗尼展示技巧和光芒。」

報導中引用另一位湖人內部人士說法，指出布朗尼作為陣中核心實力明顯不足，引起其他球員不滿，「可以感覺到布朗尼和隊友間的緊張關係，其他人無法認同布朗尼為核心，他們覺得他不夠資格。」

布朗尼在夏季聯賽表現平平，出賽4場平均得到8.8分、3.5籃板1助攻。剛開始他狀態不佳，後續適應比賽節奏後表現回穩，不過繳出的成績單仍難以讓隊友心服口服，更別提他的父親詹姆斯，初入聯盟就展現明星風範，不免讓人對布朗尼有更高期待。