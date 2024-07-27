NBA／衛少兩年老將底薪合約加盟金塊 改披4號球衣

今日金塊隊宣布以兩年老將底薪合約簽下2017年聯盟MVP衛斯特布魯克（Russell Westbrook），「衛少」也以5次交易刷新了MVP的被交易紀錄。

休賽季期間衛斯特布魯克執行了下一季400萬美元的球員選項，但今夏陣容大變動的快艇沒有打算繼續與他合作，遂在上周將他交易到爵士隊，快艇獲得鄧恩（Kris Dunn）與一個次輪選秀籤；隨後爵士隊將衛斯特布魯克的合約買斷，讓他得以與其他球隊簽約。原本就傳出會加入金塊的衛斯特布魯克，今日便宣布以兩年680萬美元（約2.23億台幣）的老將底薪合約轉投金塊，改穿上4號球衣，合約第2年為球員選項。

加上本周簽約的金塊，過去7個球季衛少已效力過6支球隊，本季在哈登（James Harden）加盟快艇後便從改從板凳出發，繳出場均11.1分、5籃板以及4.5助攻，數據明顯縮水，出賽時間、得分與助攻數也寫下生涯新低。

Announced Russ pic.twitter.com/pUPwOyWZNm — Denver Nuggets (@nuggets) 2024年7月26日

自雷霆開啟NBA生涯，並效力11個賽季的衛少，離開老東家後後陸續待過火箭、巫師、湖人以及快艇，，生涯總共歷經5次交易。根據統計，衛斯特布魯克超越摩西馬龍（Moses Malone）和哈登（James Harden），成為史上被交易最多次的年度MVP得主。

值得一提的是，衛斯特布魯克生涯累積199次大三元，居史上第一，他的新搭檔約柯奇（Nikola Jokic）也累積130次大三元，排名居次。兩個「大三元製造機」的合作，能夠為衛冕失利的金塊帶來何種能量，球迷也都拭目以待。