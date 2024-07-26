奧運籃球／47位現役NBA球員正面廝殺 僅次東奧49人紀錄

以美國男籃為首的12支各洲籃球強權將在巴黎奧運殿堂正面對決，其他11支球隊最大目標自然就是終結美國隊的金牌連霸之夢。

FIBA國際籃聯在今天的報導指出，今年奧運12支球隊中有11隊擁有現役NBA球員參賽，共有47名，僅次於東京奧運49人的紀錄，足見NBA全球化的持續推進，以及籃球世界實力的急速縮小。

除了美國隊12大球星外，加拿大以10人緊追在後，澳洲8人排名第3；法國、德國和塞爾維亞都是4人，這6隊正好是戰力排行榜的前6強。過以往幾乎全隊集結眾多NBA球員的西班牙，本屆僅有1人是現役NBA球員，顯現陣中球員層的改朝換代。

12支球隊中唯一沒有現役NBA球員的球隊就屬首度參賽的南蘇丹，不過陣中的索爾（JT Thor），才剛效力夏洛特黃蜂，只是目前他還是自由球員，全隊也有多位有過NBA資歷的球員，成了不可忽視的黑馬球隊。另外像西班牙的加魯巴（Usman Garuba），上季待過金州勇士，目前則是要重返皇馬；而活塞在休賽季也未執行法國隊老將佛尼爾（Evan Fournier）的合約，讓他成為了自由球員。

由於南蘇丹的小寶兒（Bol Bol）和塞爾維亞的波庫舍夫斯基（Aleksej Pokusevski）選擇退賽，渡邊雄太放棄最後一合合約回到日本，加拿大也沒有挑選今年灰熊首輪新秀周志豪（Zach Edey），因此現役NBA球員總人數無緣挑戰新高。

各國NBA現役球員一覽：

美國隊

柯瑞（Stephen Curry）：金州勇士 詹姆斯（LeBron James）：洛杉磯湖人 戴維斯（Anthony Davis）：洛杉磯湖人 杜蘭特（Kevin Durant）：鳳凰城太陽 安比德（Joel Embiid）：費城76人 泰托姆（Jayson Tatum）：波士頓塞爾蒂克 布克（Devin Booker）：鳳凰城太陽 哈勒戴（Jrue Holiday）：波士頓塞爾蒂克 愛德華（Anthony Edwards）：明尼蘇達灰狼 阿德巴約（Bam Adebayo）：邁阿密熱火 哈利伯頓（Tyrese Haliburton）：印第安納溜馬 懷特（Derick White）：波士頓塞爾蒂克 亞歷山大期盼率加拿大奪牌。 美聯社 加拿大 亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）：奧克拉荷馬雷霆 穆雷（Jamal Murray）：丹佛金塊 布魯克斯（Dillon Brooks）：休士頓火箭 歐林尼克（Kelly Olynyk）：多倫多暴龍 巴瑞特（RJ Barrett）：多倫多暴龍 亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）：明尼蘇達灰狼 多特（Luguentz Dort）：奧克拉荷馬雷霆 奈哈德（Andrew Nembhard）：印第安納溜馬 鮑威爾（Dwight Powell）：達拉斯獨行俠 萊爾斯（Trey Lyles）：沙加緬度國王 法國 溫班亞瑪（Victor Wembanyama）：聖安東尼奧馬刺 戈貝爾（Rudy Gobert）：明尼蘇達灰狼 貝頓（Nicolas Batum）：洛杉磯快艇 庫里巴利（Bilal Coulibaly）：華盛頓巫師 雙塔領軍地主法國隊。 法新社 塞爾維亞 約柯奇（Nikola Jokic）：丹佛金塊 波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）：亞特蘭大老鷹 約維奇 Nikola Jovic）：邁阿密熱火 米西奇（Vasilije Micic）：夏洛特黃蜂 德國 施羅德（Dennis Schroder）：布魯克林籃網 F.華格納（Franz Wagner）：奧蘭多魔術 泰斯（Daniel Theis）：紐奧良鵜鶘 M.華格納（Moritz Wagner）：奧蘭多魔術 德國兩大悍將施羅德(右)和華格納。 路透社 澳洲 米爾斯（Patty Mills）：邁阿密熱火 英格斯（Joe Ingles）：明尼蘇達灰狼 吉迪（Josh Giddey）：芝加哥公牛 格林（Josh Green）：夏洛特黃蜂 艾克森（Dante Exum）：達拉斯獨行俠 蘭德爾（Jock Landale）：休士頓火箭 丹尼爾斯（Dyson Daniels）：亞特蘭大老鷹 瑞斯（Duop Reath）：波特蘭拓荒者 西班牙 艾爾達瑪（Santi Aldama）：曼菲斯灰熊 安戴托昆波(左)和約柯奇。 法新社 希臘 安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）：密爾瓦基公鹿 巴西 桑托斯（Gui Santos）：金州勇士 日本 八村壘（Rui Hachimura）：洛杉磯湖人 波多黎各 艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）：紐奧良鵜鶘

奧運男籃小組賽分組如下：

A組：澳洲、加拿大、希臘、西班牙 B組：法國、德國、日本、巴西 C組：美國、塞爾維亞、南蘇丹、波多黎各