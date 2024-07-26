奧運籃球／男籃MVP排行榜 詹姆斯高居榜首、約柯奇緊追在後

巴黎奧運明天將正式開啟男籃小組賽賽程，FIBA國際籃聯在今天公佈了MVP排行榜，其中美國男籃3人上榜，39歲的詹姆斯（LeBron James）高居榜首，柯瑞（Stephen Curry）名列第4，塞爾維亞最強門神約柯奇（Nikola Jokic）和加拿大的當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）分別名列2、3位

去年率領德國隊贏得世界盃冠軍的施羅德（Dennis Schroder），本屆奧運依然被看好有機會帶領球隊創下歷史最佳成績，在MVP榜單上他也高居第5；之後名單分別是安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、吉迪（Josh Giddey）、F.華格納（Franz Wagner）。

灰狼少主愛德華（Anthony Edwards）雖未擔任先發，但其板凳首席進攻定位的角色，也讓他在預估的MVP榜單上排名第10名。

在上屆東京奧運中，「死神」杜蘭特（Kevin Durant）場均攻下20.7分5.3籃板3.7助攻，幾乎隻手帶領美國隊贏得金牌，這讓他獲選MVP。

至於在得分王預測方面，國際賭盤看好亞歷山大能夠力壓群雄，在他之後分別是安戴托昆波、約柯奇、溫班亞瑪，美國隊陣中以杜蘭特的看好度最高。

瞄準金牌5連霸的美國男籃，毫無疑問是成為奪冠大熱門，而FIBA公佈的戰力排行榜中，德國高居第2、塞爾維亞第3、加拿大第4、澳洲第5、法國第6。

奧運男籃小組賽分組如下：