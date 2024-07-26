奧運籃球／男籃MVP排行榜 詹姆斯高居榜首、約柯奇緊追在後
巴黎奧運明天將正式開啟男籃小組賽賽程，FIBA國際籃聯在今天公佈了MVP排行榜，其中美國男籃3人上榜，39歲的詹姆斯（LeBron James）高居榜首，柯瑞（Stephen Curry）名列第4，塞爾維亞最強門神約柯奇（Nikola Jokic）和加拿大的當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）分別名列2、3位
去年率領德國隊贏得世界盃冠軍的施羅德（Dennis Schroder），本屆奧運依然被看好有機會帶領球隊創下歷史最佳成績，在MVP榜單上他也高居第5；之後名單分別是安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、吉迪（Josh Giddey）、F.華格納（Franz Wagner）。
灰狼少主愛德華（Anthony Edwards）雖未擔任先發，但其板凳首席進攻定位的角色，也讓他在預估的MVP榜單上排名第10名。
在上屆東京奧運中，「死神」杜蘭特（Kevin Durant）場均攻下20.7分5.3籃板3.7助攻，幾乎隻手帶領美國隊贏得金牌，這讓他獲選MVP。
至於在得分王預測方面，國際賭盤看好亞歷山大能夠力壓群雄，在他之後分別是安戴托昆波、約柯奇、溫班亞瑪，美國隊陣中以杜蘭特的看好度最高。
瞄準金牌5連霸的美國男籃，毫無疑問是成為奪冠大熱門，而FIBA公佈的戰力排行榜中，德國高居第2、塞爾維亞第3、加拿大第4、澳洲第5、法國第6。
奧運男籃小組賽分組如下：
A組：澳洲、加拿大、希臘、西班牙
B組：法國、德國、日本、巴西
C組：美國、塞爾維亞、南蘇丹、波多黎各
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言