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奧運籃球／讚詹皇籃球智商高 柯瑞：搭配起來很有默契

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯(左)與柯瑞的實戰搭檔讓球迷充滿期待。 美聯社
詹姆斯(左)與柯瑞的實戰搭檔讓球迷充滿期待。 美聯社

美國男籃即將展開奧運金牌五連霸之旅，此屆陣中最大焦點莫過於聯盟兩大門面戰將詹姆斯（LeBron James）和柯瑞（Stephen Curry）首度於真正實戰聯手，當熟悉的老對手成為並肩作戰的最強戰友時，柯瑞表示兩人的配合十分自然。

「詹姆斯對於比賽理解力是如此的高，和他一起打球的場景跟我想像的一模一樣，他真的是歷史級別的巨星。我們的搭配很有默契也很自然，他對於比賽的影響力不言可喻。」柯瑞說。

曾經贏得世界盃冠軍的柯瑞有機會成為少數能包辦奧運金牌、世界盃冠軍和NBA總冠軍的球員，他在記者會上也透露之前為何沒有出征奧運的理由。「在2012年，我沒有被選中，因為我沒有達到我認為的水平。2016年那時候我剛打完總冠軍賽，我覺得我不能得到足夠的休息時間，來為下個賽季做好準備。而2020年正逢新冠疫情，那對我來說並不是一個好時機。今年的話一切都契合了。」

柯瑞也提到贏得奧運金牌對他來說意義重大。「你能理解我們所面臨的挑戰。從92年夢幻隊到現在，美國隊在奧運場上一直都佔據絕對優勢，保持這份優勢，這是我們的責任。所以站上頒獎台，聽著國歌演奏並且戴上金牌，這是我的夢想，也是我在這裡的原因。」

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