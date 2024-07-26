奧運籃球／世界強權威脅連霸之路 霍華德、卡森斯仍看好美國隊奪冠

巴黎奧運男籃賽事將開打，過去曾幫助美國男籃在奧運會摘下金牌的前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、卡森斯（DeMarcus Cousins），兩人今天在亞洲巡迴賽（TAT）台北站的記者會被問到對於奧運籃球賽事的看法，兩人一致認為美國隊仍最具冠軍相，可望完成金牌5連霸。

美國男籃這次在奧運熱身賽雖繳出5戰全勝成績，但卻差點輸給南蘇丹、德國，挑戰5連霸似乎浮現危機，美國隊這次與塞爾維亞、南蘇丹和波多黎各同屬C組，首戰將在28日出戰塞爾維亞。

亞洲巡迴賽（TAT）台北站明天將在台北和平籃球館開打，前NBA球星霍華德、卡森斯、庫克（Quinn Cook）將披上台灣野馬隊戰袍作戰。值得一提的是，霍華德過去曾在2008年北京奧運幫助美國隊摘金，而卡森斯則是2016年里約奧運美國隊金牌班底。

「魔獸」霍華德再度訪台。圖／中央社提供

談到如何看待美國隊在這次巴黎奧運表現，霍華德受訪時表示，儘管有不少勁敵，像是塞爾維亞、法國等，但他認為由詹姆斯（LeBron James）率領的美國隊仍最具冠軍相，而一旁的卡森斯同樣看好，美國隊最有機會拿到冠軍。

不過，再次來台打球的霍華德不忘了向球迷喊話，可先進場看TAT台北站賽事，深夜再觀看美國隊在奧運的比賽。