TAT籃賽／攜手卡森斯、庫克獻技 「魔獸」霍華德再訪台很興奮

亞洲巡迴賽（TAT）台北站明天將點燃戰火，前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、卡森斯（DeMarcus Cousins）與庫克（Quinn Cook）將披上台灣野馬隊戰袍出擊，睽違1年多再度來台打球，霍華德也相當興奮，盼帶給球迷精彩比賽內容。

38歲霍華德2022-2023賽季曾來台加入台灣職籃T1聯盟桃園雲豹，掀起一股「魔獸」熱潮，這次睽違1年多再度登台，他身兼亞洲巡迴賽（TAT）股東、球隊老闆、球員3種身分。

霍華德這次除了找來球星卡森斯外，還招募前洛杉磯湖人隊隊友庫克加入，將聯手率領台灣野馬隊迎戰各隊，明天首戰將對戰香港黑龍。

霍華德今天出席記者會受訪時表示，台灣籃球環境很棒，很開心再次來到台灣打球，他希望能將TAT推廣至全世界，讓更多人看見這項比賽，「我已經迫不及待要跟球迷們在球場相見」。

今年6月剛率領台啤永豐雲豹奪得台灣職籃T1聯盟隊史首冠的卡森斯指出，還記得奪冠的感覺，這次來台希望能再次向球迷展現職業籃球員的態度，而他也心繫受颱風影響的台灣民眾，希望大家都能平安。

至於首度造訪台灣的庫克昨晚僅外出吃晚餐，而他期待，霍華德接下來能帶他四處走走。

談到這次與霍華德、卡森斯並肩作戰，庫克表示，目標攜手幫助球隊贏球，他也提到，過去曾與2人當過隊友，熟悉彼此打法，彼此間在場上有一定默契在。

TAT台北站賽事受颱風影響，延後1天開打，明天將在台北和平籃球館揭開序幕，將有6支隊伍齊聚一堂，除了野馬隊外，還有東海海盜、澳門黑熊、香港黑龍、菲律賓三寶顏勇士以及菲律賓波拉火箭。