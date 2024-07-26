快訊

國家要你「自願彈性延遲退休」？中國「65歲退休」說法的社會焦慮感

果粉不用怕！iPhone 16可進台灣開賣了 NCC今宣布修改作業要點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／傳阻擋馬卡南加入 格林：這對勇士未來是糟糕交易

聯合新聞網／ 綜合報導
爵士隊的馬卡南在休賽季成為勇士與馬刺的爭奪對象。 路透社
爵士隊的馬卡南在休賽季成為勇士與馬刺的爭奪對象。 路透社

勇士隊近期與馬刺隊的馬卡南Lauri Markkanen）爭奪戰可能出現變數。日前勇士格林（Draymond Green）自爆：「勇士上周打算進行一些交易，我直接告訴高層，這筆交易對我和柯瑞（Stephen Curry）最後幾年的職業生涯有幫助，但我認為對於勇士的未來來說，這是一筆糟糕的交易！」

外界預估，格林的爆料就是勇士最近無法成功交易到爵士前鋒馬卡南的主因之一，因為謠傳勇士原本在馬卡南的爭奪中占據主導位置，甚至提供涉及第三隊的交易方案，可是勇士並不想要送走庫明加（Jonathan Kuminga）或波傑姆斯基（Brandin Podziemski）兩位潛力新秀；另一方面，勇士勢必還要送出大量未來選秀權，有可能直接堵死球隊在後柯瑞時代的重建之路。

格林(左)認為勇士爭取馬卡南勢必耗費大量未來補強資源。 路透社
格林(左)認為勇士爭取馬卡南勢必耗費大量未來補強資源。 路透社

隨著湯普森（Klay Thompson）今年轉戰獨行俠，勇士雖然補進希爾德（Buddy Hield）、歸化中國男籃的李凱爾（Kyle Anderson）、梅爾頓（De'Anthony Melton）等人，仍然被評估無法衝擊季後賽，因此如果能補進馬卡南這名上季場均23.2分的得分好手，對勇士來說無疑是又一大助力。

美媒認為，格林不希望勇士為了補強現有陣容而犧牲未來。從現實角度出發，馬卡南對勇士來說可說是一個夢幻般的補強，可以讓他成為柯瑞之後的第二得分選擇，以彌補湯普森離開後的空缺。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

Draymond Green Lauri Markkanen 勇士 馬卡南

相關新聞

奧運籃球／「92夢幻隊」是最強美國隊？巴克利：我們沒喊過暫停

美國男籃從1992年巴塞隆納奧運開始，組建以NBA頂尖球星為核心的夢幻隊，今年巴黎奧運也不例外，不過傳奇球星巴克利（Charles Barkley）直言，92年夢幻隊才是史上最強。 1992年奧

奧運籃球／安比德加入美國隊成法國公敵！民眾怒嗆：護照還來

76人中鋒安比德（Joel Embiid）不只在NBA賽場不受球迷歡迎，也是法國全民公敵，因為他2022年取得法國護照，最終卻選擇加入美國隊。 安比德上季場均34.7分11.0籃板5.6助攻，法

奧運籃球／高芙擔任美國隊掌旗官 憂與詹皇「最萌身高差」

20歲的美國女網好手高芙（Coco Gauff）將擔任代表美國隊的巴黎奧運掌旗官之一，她今天開玩笑地表示，她有點擔心在明天開幕式上，與美國隊另一位掌旗官「詹皇」詹姆斯（LeBron James）之間的身高差距。

NBA／傳阻擋馬卡南加入 格林：這對勇士未來是糟糕交易

勇士隊近期與馬刺隊的馬卡南（Lauri Markkanen）爭奪戰可能出現變數。日前勇士格林（Draymond Green）自爆：「勇士上周打算進行一些交易，我直接告訴高層，這筆交易對我和柯瑞（Ste

奧運籃球／柯瑞支持賀錦麗競選總統 盼奪金帶給國家正能量

金州勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天在巴黎的記者會上表示，支持賀錦麗（Kamala Harris）競選總統；他希望能在奧運贏得一面金牌，為賀錦麗帶來正能量，並使美國在大選前更加團結

奧運籃球／溫班亞瑪盼交手美國隊勇奪金牌 官網讚：帥氣、個性好

馬刺隊天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）代表法國男籃出征巴黎奧運，是最受矚目的地主運動員之一，奧運官網也撰文介紹他。 溫班亞瑪進入NBA前就被視為聯盟下一個門面，新秀賽季沒有

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。