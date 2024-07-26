NBA／傳阻擋馬卡南加入 格林：這對勇士未來是糟糕交易

勇士隊近期與馬刺隊的馬卡南（Lauri Markkanen）爭奪戰可能出現變數。日前勇士格林（Draymond Green）自爆：「勇士上周打算進行一些交易，我直接告訴高層，這筆交易對我和柯瑞（Stephen Curry）最後幾年的職業生涯有幫助，但我認為對於勇士的未來來說，這是一筆糟糕的交易！」

外界預估，格林的爆料就是勇士最近無法成功交易到爵士前鋒馬卡南的主因之一，因為謠傳勇士原本在馬卡南的爭奪中占據主導位置，甚至提供涉及第三隊的交易方案，可是勇士並不想要送走庫明加（Jonathan Kuminga）或波傑姆斯基（Brandin Podziemski）兩位潛力新秀；另一方面，勇士勢必還要送出大量未來選秀權，有可能直接堵死球隊在後柯瑞時代的重建之路。

格林(左)認為勇士爭取馬卡南勢必耗費大量未來補強資源。 路透社

隨著湯普森（Klay Thompson）今年轉戰獨行俠，勇士雖然補進希爾德（Buddy Hield）、歸化中國男籃的李凱爾（Kyle Anderson）、梅爾頓（De'Anthony Melton）等人，仍然被評估無法衝擊季後賽，因此如果能補進馬卡南這名上季場均23.2分的得分好手，對勇士來說無疑是又一大助力。

美媒認為，格林不希望勇士為了補強現有陣容而犧牲未來。從現實角度出發，馬卡南對勇士來說可說是一個夢幻般的補強，可以讓他成為柯瑞之後的第二得分選擇，以彌補湯普森離開後的空缺。