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奧運籃球／高芙擔任美國隊掌旗官 憂與詹皇「最萌身高差」

中央社／ 綜合外電報導
女網好手高芙將與NBA巨星詹姆斯擔任代表美國隊的巴黎奧運掌旗官。
女網好手高芙將與NBA巨星詹姆斯擔任代表美國隊的巴黎奧運掌旗官。

20歲的美國女網好手高芙（Coco Gauff）將擔任代表美國隊的巴黎奧運掌旗官之一，她今天開玩笑地表示，她有點擔心在明天開幕式上，與美國隊另一位掌旗官「詹皇」詹姆斯（LeBron James）之間的身高差距。

法新社報導，高芙與NBA巨星詹姆斯雙雙獲選為美國代表團掌旗官，將在明天沿塞納河（Seine River）舉行的奧運開幕式上揮舞國旗。

詹姆斯身高2.06公尺（6英尺9英寸），比世界排名第二的女網選手高芙整整高出1英尺，高芙身高僅1.75公尺（5英尺9英寸）。

高芙指出，她有點擔心身高差距：「我原本以為是兩面旗子，但我看了（之前奧運的）照片，發現他們是一起舉著一面旗子的。」

高芙經常被拍到在場邊觀看籃球比賽。她坦言，如果見到4度獲得NBA最有價值球員的詹姆斯，一定會感到很激動。

當被問及是否打算與「她的偶像之一」詹姆斯合拍TikTok影片時，高芙說：「不會，我還沒見到他，所以我不認為我會有勇氣這麼做。」

高芙更表示，她在電視上及現場看了很多邁阿密熱火隊的比賽，更是看過詹姆斯幾次，但還沒有正式見過面，希望這次能認識他。

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