奧運籃球／溫班亞瑪盼交手美國隊勇奪金牌 官網讚：帥氣、個性好

馬刺隊天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）代表法國男籃出征巴黎奧運，是最受矚目的地主運動員之一，奧運官網也撰文介紹他。

溫班亞瑪進入NBA前就被視為聯盟下一個門面，新秀賽季沒有辜負各界期望，出戰71場，平均攻下21.4分10.6籃板3.9助攻，還以3.6阻攻奪下聯盟阻攻王，成為最佳新秀並進入年度防守陣容第一隊，史上首見。

官網報導指出，溫班亞瑪擁有帥氣外表和友善個性，應該會在巴黎奧運造成轟動。他擁有中鋒身材，但有控衛能力，驚人的運動能力令NBA隊友和對手都驚嘆，只需要踏2步就能從三分線到籃框。

溫班亞瑪的巨型海報出現在巴黎街頭。圖截自社群。

法國在東京奧運奪下金牌，去年世界盃男籃只有第18名，溫班亞瑪都未參賽，他受訪時表示，「自從我第一次在電視上看奧運以來，我一直在為奧運做準備。長大後我的目標有些變化，但奧運是獨一無二的盛會，是最重要的比賽。」

溫班亞瑪與美國男籃12名球員在NBA都交手過，他也很期待與美國交手，「我們知道我們有機會奪金，上屆奧運拿到銀牌，所以距離不遠。我們目標帶來新東西，完成以前從未實現過的事，我們必須找到實現這些目標的方法。」

名人堂球星「法國小跑車」帕克（Tony Parker）是溫班亞瑪的導師，他受訪時直言，「溫班亞瑪度過一個偉大賽季，他已經適應NBA，每場比賽都保有競爭力和穩定性，我不能再給他建議，因為他不需要了。」