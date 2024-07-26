奧運籃球／安比德加入美國隊成法國公敵！民眾怒嗆：護照還來
76人中鋒安比德（Joel Embiid）不只在NBA賽場不受球迷歡迎，也是法國全民公敵，因為他2022年取得法國護照，最終卻選擇加入美國隊。
安比德上季場均34.7分11.0籃板5.6助攻，法國原本有機會組成安比德、戈貝爾（Rudy Gobert）和溫班亞瑪（VictorWembanyama）的恐怖三塔組合，但擁有喀麥隆、法國和美國國籍的安比德去年10月宣布為美國效力，法國籃協主席皮耶爾修達（Jean-Pierre Siutat）當時砲轟：「浪費我們時間。」
美國隊昨天抵達巴黎，安比德遭當地民眾怒嗆：「把你的護照還來！」安比德則邊笑邊走，坐上球隊巴士離開。
安比德雖是聯盟頂尖中鋒，但因經常買犯規和一些言論，成為聯盟反派球星，他日前在節目上表示，「我可能是聯盟中最討人厭的球員，我很酷，不知道有什麼好被討厭的。我認為很多人都能與我的故事和經歷產生共鳴。」
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