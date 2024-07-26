奧運籃球／期待搭船參加奧運開幕 柯瑞笑：我會游泳不用擔心
首度參加奧運的柯瑞（Stephen Curry）出席了奧運賽前媒體記者會，36歲的柯瑞透露所有感覺都很新鮮，此次能前去巴黎是一種很特別的體驗。
「巴黎是我最喜歡的城市之一，這是我第一次參加奧運，能在這裡參加這項體育盛會是很獨特的體驗，特別是搭船在河上，成為巴黎風景的一部分，加上能和各國頂尖運動員一起共襄盛舉，我對此感到興奮。當然，我也期待和美國隊這群優秀的城員並肩作戰，我們的目標就是奪下金牌。」柯瑞說。
對於要從塞納河上出席開幕典禮，柯瑞也笑著說自己會游泳，完全不會擔心。「就像空姐會給你指示，出口在哪邊，所以沒人會太在意這些。我是會游泳，但我想一切都會很順利。我們會登上那艘船，享受整個過程，然後就下船。」
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