奧運籃球／「92夢幻隊」是最強美國隊？巴克利：我們沒喊過暫停
美國男籃從1992年巴塞隆納奧運開始，組建以NBA頂尖球星為核心的夢幻隊，今年巴黎奧運也不例外，不過傳奇球星巴克利（Charles Barkley）直言，92年夢幻隊才是史上最強。
1992年奧運美國男籃夢幻隊陣容豪華，除巴克利外，還有「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）、魔術強森（Magic Johnson）、「大鳥」柏德（Larry Bird）、「郵差」馬龍（Karl Malone）等名人堂等級巨星，場均淨勝44分，金牌戰以32分之差打敗克羅埃西亞。
本屆有當代三大巨星詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）坐鎮，讓許多球迷想起第一代夢幻隊，但巴克利直言，「當人們把夢一隊和現在美國隊拿來比較時，我的心情很糟，希望大家看到這些結果後（美國熱身賽表現），不用再懷疑哪個是最好球隊，我們每場都贏超過30分，沒喊過暫停。」
本屆美國雖在熱身賽取得5勝0敗，但在杜蘭特因傷缺陣情況下，面對澳洲、南蘇丹和德國都只贏個位數。美國這次與塞爾維亞、南蘇丹和波多黎各同屬C組，首戰將在28日對上塞爾維亞。
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