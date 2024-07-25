排球／旅日最後賽季？陳建禎回一級舞台坦言焦慮

我國排球名將「黑狗」陳建禎7年前從北海道VOREAS隊展開旅日生涯，今年和前東家再續前緣，職業生涯邁入尾聲的他認為是特別際遇，可能的旅日最後一站回到熟悉的球隊，還有同胞張育陞當隊友，讓重返一級戰場增添更多期待感。

34歲的陳建禎2015年就曾旅外，先是赴中國加入福建隊，17年赴日加入當時三級的北海道VOREAS，隔年就轉戰一級隊伍，先後待過冠軍球隊松下黑豹隊和JT雷霆隊，在JT雷霆待3季後加入二級隊伍北海道Safliva隊，球隊之後改名北海道YELLOW STARS隊，本季再和上季晉升一級的北海道VOREAS簽下一年合約。

陳建禎透露，其實北海道VOREAS去年就有探詢意願，但因一些考量選擇續留北海道YELLOW STARS；今年初北海道VOREAS再招手，儘管北海道YELLOW STARS也有和他續約計畫，他仍堅定要回到旅日的起點。

「可能是日本最後一站，想知道自己還要打下去嗎？」陳建禎表示，現在日本排球聯賽一級的強度比過去更高，外援實力都有提升，有機會再挑戰一級舞台對自己是很好的檢視，且還能和張育陞攜手，他開玩笑說：「要回去抱他大腿。」

陳建禎表示，2024到25年賽季可能就是旅日最後一季，若是狀況仍允許最多再打一季，不過結束日本旅程也未必是球員生涯的終點。今年要回到日本一級舞台，他坦言心情有些焦慮，但目標明確，希望幫助球隊穩住接發球，也會給年輕球員建議，目標幫助北海道VOREAS累積更多勝場。