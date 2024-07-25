快訊

三重警遭毒駕男撞死…告別式遺孀抱4歲兒痛哭送別 所長悲喊任務結束

亂貼「台北市仁愛路樹木倒一排」舊照 男子遭查緝最慘下場曝光

凱米減弱為輕颱！中南部雨勢還沒停 高雄茂林2天已破1600毫米

排球／旅日最後賽季？陳建禎回一級舞台坦言焦慮

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
記者曾思儒／攝影
記者曾思儒／攝影

我國排球名將「黑狗」陳建禎7年前從北海道VOREAS隊展開旅日生涯，今年和前東家再續前緣，職業生涯邁入尾聲的他認為是特別際遇，可能的旅日最後一站回到熟悉的球隊，還有同胞張育陞當隊友，讓重返一級戰場增添更多期待感。

34歲的陳建禎2015年就曾旅外，先是赴中國加入福建隊，17年赴日加入當時三級的北海道VOREAS，隔年就轉戰一級隊伍，先後待過冠軍球隊松下黑豹隊和JT雷霆隊，在JT雷霆待3季後加入二級隊伍北海道Safliva隊，球隊之後改名北海道YELLOW STARS隊，本季再和上季晉升一級的北海道VOREAS簽下一年合約。

陳建禎透露，其實北海道VOREAS去年就有探詢意願，但因一些考量選擇續留北海道YELLOW STARS；今年初北海道VOREAS再招手，儘管北海道YELLOW STARS也有和他續約計畫，他仍堅定要回到旅日的起點。

「可能是日本最後一站，想知道自己還要打下去嗎？」陳建禎表示，現在日本排球聯賽一級的強度比過去更高，外援實力都有提升，有機會再挑戰一級舞台對自己是很好的檢視，且還能和張育陞攜手，他開玩笑說：「要回去抱他大腿。」

陳建禎表示，2024到25年賽季可能就是旅日最後一季，若是狀況仍允許最多再打一季，不過結束日本旅程也未必是球員生涯的終點。今年要回到日本一級舞台，他坦言心情有些焦慮，但目標明確，希望幫助球隊穩住接發球，也會給年輕球員建議，目標幫助北海道VOREAS累積更多勝場。

張育陞也期待和學長攜手，他說：「希望健康一起震案，也希望自己成長，幫助他贏球，創造更多回憶。」

陳建禎（右）和北海道VOREAS社長池田憲士郎合影。記者曾思儒／攝影
陳建禎（右）和北海道VOREAS社長池田憲士郎合影。記者曾思儒／攝影
北海道VOREAS為陳建禎（左二）舉辦加盟記者會，社長池田憲太郎（右二）、總經理加藤伊織（左一）和隊長張育陞都親自出席。記者曾思儒／攝影
北海道VOREAS為陳建禎（左二）舉辦加盟記者會，社長池田憲太郎（右二）、總經理加藤伊織（左一）和隊長張育陞都親自出席。記者曾思儒／攝影
陳建禎再度加入北海道VOREAS，新賽季將挑戰日本排球聯賽一級舞台。記者曾思儒／攝影
陳建禎再度加入北海道VOREAS，新賽季將挑戰日本排球聯賽一級舞台。記者曾思儒／攝影

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

延伸閱讀

凱米狂風磁磚亂飛 隋棠豪宅天窗爆裂網嚇：心碎聲音

排球／旅日受陳建禎啟發 張育陞感動當隊友

排球／回到旅日起點 陳建禎北海道VOREAS聯手張育陞

排球／陳建禎「鳳還巢」 回旅日起點北海道VOREAS

相關新聞

排球／旅日最後賽季？陳建禎回一級舞台坦言焦慮

我國排球名將「黑狗」陳建禎7年前從北海道VOREAS隊展開旅日生涯，今年和前東家再續前緣，職業生涯邁入尾聲的他認為是特別...

排球／旅日受陳建禎啟發 張育陞感動當隊友

我國排球好手「黑狗」陳建禎2015年展開旅外生涯，2017年開始到日本發展，勇敢跳脫舒適圈啟發到年紀小10歲的張育陞，如...

排球／回到旅日起點 陳建禎北海道VOREAS聯手張育陞

我國排球名將「黑狗」陳建禎確定延續旅日生涯，今天和日本排球聯賽一級的北海道VOREAS簽約，國家隊學弟、北海道VOREA...

2034冬奧在這裡 國際奧會有條件批准鹽湖城主辦

國際奧林匹克委員會今天將2034年冬季奧運主辦權授予美國鹽湖城，但警告，如果美國當局繼續與世界反禁藥組織保持不和，鹽湖城...

排球／陳建禎「鳳還巢」 回旅日起點北海道VOREAS

旅日生涯從北海道VOREAS隊展開，我國排球名將「黑狗」陳建禎新賽季回到起點，確定重回北海道VOREAS，且和學弟張育陞...

電競／英雄聯盟推全新APAC聯賽 台北成主辦城市

「英雄聯盟」將於2025年在亞太地區（APAC）推出全新的亞太聯賽，並晉升全世界5大頂級聯賽之一，開發商Riot Gam...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。