NBA／攻防兩端聯盟前10 尼克與總教練錫伯杜續約3年

尼克隊上季止步季後賽第二輪，休賽季發動交易得到布里吉斯（Mikal Bridges），球團今天也宣布與總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）延長合約3年。

錫伯杜拿過2次年度最佳教練，2001至2022年期間尼克只贏下1次季後賽系列賽。不過近2季在錫伯杜執教下，都闖進季後賽第二輪，錫伯杜執教尼克4季累積175勝，排名隊史第5。

上季只有4支球隊攻守效率都排聯盟前10，包含尼克、塞爾蒂克、雷霆和金塊隊。休賽季尼克透過交易得到布里吉斯，又留下阿努諾比（OG Anunoby），並且提前續約主將布朗森（Jalen Brunson）和錫伯杜，展現強烈爭冠企圖心。

錫伯杜執教風格除了強調防守外，經常讓主力球員打好打滿，讓許多球員吃不消而受傷。正好布里吉斯是「鐵人」，進入聯盟6季從來沒缺席比賽，因此許多球迷好奇布里吉斯能否承受錫伯杜的鐵血執教。