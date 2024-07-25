快訊

再放第3天颱風假？氣象署最新風雨預測出爐 這些縣市都有可能

不斷更新／南投縣2鄉鎮宣布26日停班停課 各地狀況一覽

只付10元就中千萬！全聯千萬發票幸運兒獎落「這縣市」

NBA／攻防兩端聯盟前10 尼克與總教練錫伯杜續約3年

聯合新聞網／ 綜合報導
錫伯杜。 美聯社
錫伯杜。 美聯社

尼克隊上季止步季後賽第二輪，休賽季發動交易得到布里吉斯（Mikal Bridges），球團今天也宣布與總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）延長合約3年。

錫伯杜拿過2次年度最佳教練，2001至2022年期間尼克只贏下1次季後賽系列賽。不過近2季在錫伯杜執教下，都闖進季後賽第二輪，錫伯杜執教尼克4季累積175勝，排名隊史第5。

上季只有4支球隊攻守效率都排聯盟前10，包含尼克、塞爾蒂克、雷霆和金塊隊。休賽季尼克透過交易得到布里吉斯，又留下阿努諾比（OG Anunoby），並且提前續約主將布朗森（Jalen Brunson）和錫伯杜，展現強烈爭冠企圖心。

錫伯杜執教風格除了強調防守外，經常讓主力球員打好打滿，讓許多球員吃不消而受傷。正好布里吉斯是「鐵人」，進入聯盟6季從來沒缺席比賽，因此許多球迷好奇布里吉斯能否承受錫伯杜的鐵血執教。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 多位國手是最後一舞 看AI主播開箱中華隊
▪ NBA年度前三隊有11人要打奧運 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊幾點出賽？ 鎖定巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

尼克

相關新聞

奧運籃球／復刻1992美國夢幻隊！柯瑞自曝有和詹皇、KD合照

巴黎奧運即將開打，勇士隊巨星柯瑞（Stephen Curry）首度代表美國男籃出征奧運，他近日接受知名記者史皮爾斯（Marc J. Spears）訪問時表示，這可能是他生涯唯一一次參加奧運。 本

奧運籃球／美國隊利多！主將杜蘭特重返訓練狀態不錯

2024巴黎奧運即將展開，力拼5連霸的美國男籃傳出好消息，主將杜蘭特（Kevin Durant）重返球隊訓練，但仍無法確定首戰能否出賽。 據ESPN報導，美國隊訓練人員、杜蘭特所屬的太陽隊以及杜

NBA／攻防兩端聯盟前10 尼克與總教練錫伯杜續約3年

尼克隊上季止步季後賽第二輪，休賽季發動交易得到布里吉斯（Mikal Bridges），球團今天也宣布與總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）延長合約3年。 錫伯杜拿過2次年度最佳教練，200

NBA／11年760億美元！轉播權換手 球員薪資可望再衝高

美國職籃NBA今天宣布與迪士尼等3家媒體達成新的全球轉播協議，據報導價值約為760億美元，將自2025-26直至2035...

NBA／認為金塊首輪要被湖人淘汰 KCP：爭例行賽第1失去精力

金塊隊去年在季後賽第二輪被灰狼淘隊汰，前金塊後衛凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）受訪時直言，金塊其實首輪就該被湖人隊淘汰，因為球隊缺乏精力。 凱威爾波普上季例行賽出

NBA／溜馬奈哈德季後賽大爆發 獲3年5900萬美元延長合約

溜馬小將奈哈德（Andrew Nembhard）季後賽大爆發，如今他與球團達成提前續約協議，簽下3年5900萬美元合約。 現年24歲的奈哈德2022年選秀會第31順位被溜馬選中，他上季在例行賽出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。