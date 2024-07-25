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奧運籃球／復刻1992美國夢幻隊！柯瑞自曝有和詹皇、KD合照

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞(左)、詹姆斯(中)。 美聯社
柯瑞(左)、詹姆斯(中)。 美聯社

巴黎奧運即將開打，勇士隊巨星柯瑞（Stephen Curry）首度代表美國男籃出征奧運，他近日接受知名記者史皮爾斯（Marc J. Spears）訪問時表示，這可能是他生涯唯一一次參加奧運。

本屆美國男籃匯集當代最具代表的球星柯瑞、詹姆斯（LeBron James）和杜蘭特（Kevin Durant），柯瑞受訪時談及3人關係，「每位球員都在這裡享受樂趣，理解當下情況。我知道這可能是我唯一一次參加奧運，可能無法再和這種水準的球員一起上場，這很特別。」

1992年巴塞隆納奧運，美國男籃組成夢幻一隊，無人能擋，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）、魔術強森（Magic Johnson）和「大鳥」柏德（Larry Bird）留下合影，成為經典。

柯瑞透露有和杜蘭特與詹姆斯復刻這張合照，但尚未公開，「我迫不及待想把它掛在牆上，並請他們簽名。我知道我們在職業生涯取得的所有成就，這是一種榮耀，我們現在都是老將，詹姆斯仍以高水準打球。」

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