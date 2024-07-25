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NBA／認為金塊首輪要被湖人淘汰 KCP：爭例行賽第1失去精力

聯合新聞網／ 綜合報導
凱威爾波普。 路透
凱威爾波普。 路透

金塊隊去年在季後賽第二輪被灰狼淘隊汰，前金塊後衛凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）受訪時直言，金塊其實首輪就該被湖人隊淘汰，因為球隊缺乏精力。

凱威爾波普上季例行賽出賽76場，平均10.1分2.4籃板2.4助攻，三分命中率40.6%，金塊最終以第2種子身分闖進季後賽，首輪以4：1淘汰湖人，第二輪以3：4不敵灰狼，無緣二連霸。凱威爾波普休賽季轉戰魔術隊，簽下3年6600萬美元合約。

許多球迷為金塊二連霸失利感到可惜，但凱威爾波普近日在格林（Draymond Green）的節目上提到，「季後賽開打前球員們會獲得休息，但我們花太多精力爭取西區第一，當我們進入季後賽時，已經沒有油了。我覺得湖人該擊敗我們，我們每場都落後10到20多分。」格林也認為湖人應該在首輪擊敗金塊。

凱威爾波普休賽季轉戰魔術，使金塊陣容出現缺口，日前網羅9屆全明星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）補洞。巧合的是，湖人2020年奪冠，隔年連霸失利後交易凱威爾波普，得到衛少；金塊2023年奪冠，隔年也連霸失利放掉凱威爾波普，得到衛少。

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Kentavious Caldwell-Pope 湖人 金塊

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