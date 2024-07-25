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NBA／11年760億美元！轉播權換手 球員薪資可望再衝高

中央社／ 紐約24日綜合外電報導
美國職籃NBA今天宣布與迪士尼等3家媒體達成新的全球轉播協議，據報導價值約為11年760億美元。 美聯社
美國職籃NBA今天宣布與迪士尼等3家媒體達成新的全球轉播協議，據報導價值約為11年760億美元。 美聯社

美國職籃NBA今天宣布與迪士尼等3家媒體達成新的全球轉播協議，據報導價值約為760億美元，將自2025-26直至2035-36賽季，為期11年，球團價值與球員薪資將因此水漲船高。

法新社報導，NBA未來11年的轉播權將由迪士尼公司（Walt Disney Co.）、美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）、亞馬遜（Amazon）共同分享，美國與全球電視及串流媒體觀眾除了有更多比賽可看，這項新約還將提升每支球隊的價值，以及頂級明星的薪資。

儘管財務細節沒有正式對外披露，但體育媒體ESPN、「華爾街日報」（The Wall Street Journal）和富比世雜誌（Forbes）均報導合約總值為760億美元。

NBA總裁席佛（Adam Silver）表示，NBA與上述媒體達成的新全球媒體協議，將盡可能讓更多、更廣的美國與世界球迷更容易收看NBA賽事。他說：「這些合作夥伴將在各種不同平台播送內容，並幫助改變未來十年的球迷體驗。」

NBA拒絕了華納兄弟探索公司（Warner BrosDiscovery）的一項提案，該提案希望以與亞馬遜所開條件相匹配的方式，將NBA轉播權保留在旗下的透納體育網（Turner Sports），但NBA認為華納兄弟探索公司所提的條件內容不足。

NBA透過聲明表示：「華納兄弟探索公司的最新提案，無法與亞馬遜Prime Video的報價相匹配，因此，我們已與亞馬遜達成了長期協議。」

未來，迪士尼擁有的美國廣播公司（ABC）與ESPN，仍將是美國球迷觀看NBA總決賽、耶誕節賽事，以及週三和週末比賽的電視來源。

至於亞馬遜Prime Video將擁有NBA盃、NBA附加賽以及週四和週五晚間比賽的轉播權，並握有國際NBALeague Pass電視轉播權。

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