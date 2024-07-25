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奧運籃球／美國隊利多！主將杜蘭特重返訓練狀態不錯

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特。 美聯社
杜蘭特。 美聯社

2024巴黎奧運即將展開，力拼5連霸的美國男籃傳出好消息，主將杜蘭特（Kevin Durant）重返球隊訓練，但仍無法確定首戰能否出賽。

據ESPN報導，美國隊訓練人員、杜蘭特所屬的太陽隊以及杜蘭特團隊都保持聯繫，美國隊總教練柯爾（Steve Kerr）表示，不會隨便讓杜蘭特上場，將與整個團隊合作。

杜蘭特經紀人克萊曼（Rich Kleiman）透露，杜蘭特一直努力讓自己重返球場，其實他本來可以在面對德國隊的比賽復出。柯爾提到，「我們計畫讓他參加分組對抗，看看他如何處理狀況，他今天看起來狀態不錯，做到所有事，投很多籃，他告訴我自己感覺很好。」

美國男籃分組賽與塞爾維亞、南蘇丹和波多黎各同屬C組，首戰將在28日對上塞爾維亞。

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