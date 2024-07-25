NBA／溜馬奈哈德季後賽大爆發 獲3年5900萬美元延長合約
溜馬小將奈哈德（Andrew Nembhard）季後賽大爆發，如今他與球團達成提前續約協議，簽下3年5900萬美元合約。
現年24歲的奈哈德2022年選秀會第31順位被溜馬選中，他上季在例行賽出戰68場，平均9.2分4.1助攻2.1籃板，三分命中率35.7%。
溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）東區冠軍賽G3和G4因傷缺陣，奈哈德2場平均攻下28分9.5助攻。奈哈德整個季後賽場均14.9分5.5助攻3.3籃板，據ESPN統計，他是第4位季後賽投籃命中率56%，三分命中率45%以上的球員。
溜馬不會執行奈哈德最後一年球隊選項，新合約從2025-26賽季開跑。另外，奈哈德將代表加拿大男籃出征巴黎奧運。
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