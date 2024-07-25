NBA／溜馬奈哈德季後賽大爆發 獲3年5900萬美元延長合約

喬治（Paul George）休賽季轉戰76人隊，他在自家節目提到，雖然加入快艇隊有回到家感覺，但快艇就像洛杉磯二隊。 2019年喬治被雷霆隊交易到快艇，他在節目回憶起當時內心想法，「當我回到洛

2024-07-24 13:12