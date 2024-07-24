排球／陳建禎「鳳還巢」 回旅日起點北海道VOREAS

旅日生涯從北海道VOREAS隊展開，我國排球名將「黑狗」陳建禎新賽季回到起點，確定重回北海道VOREAS，且和學弟張育陞「合體」，北海道VOREAS社長和總經理也特別來台，預計明天下午召開陳建禎加盟記者會，且宣布9月底來台和連莊排球隊進行國際交流賽。

34歲的陳建禎是台灣指標球星，也是2018年雅加達亞運中華隊平隊史最佳銅牌的隊長；「黑狗」2015年就曾旅外，先是赴中國加入福建隊，17年赴日發展，第一支加入球隊就是北海道VOREAS，旅日第一個賽季除助隊打下二級冠軍，且囊括最佳得分手﹑最佳攻擊手和二級挑戰聯賽冠軍戰最有價值球員。

日本排球聯賽共分三級，在VOREAS北海道證明身手後，陳建禎隔年轉戰一級隊伍，先後待過冠軍球隊松下黑豹和JT雷霆，在JT雷霆待3季後轉戰二級隊伍北海道Safliva，球隊之後改名北海道YELLOW STARS，陳建禎助隊打下二級冠軍後回台就曾預告，將繼續旅日，新東家今天終於出爐。

北海道VOREAS上季已升到一級，例行賽只打下3勝33敗戰績，在10支隊伍排名倒數第2，新賽季再找來資歷豐富的「黑狗」，期待提升戰力。

日本排球聯賽新賽季將於10月19日開幕，北海道VOREAS預計9月28日和29日在北市大天母球場和連莊排球隊進行國際交流賽。

陳建禎重返北海道VOREAS，日方展現十足誠意，董事長、總經理等高層不畏凱米颱風仍來台參與加盟記者會，但明天下午的記者會能否如期舉行還要視颱風狀況。