76人中鋒安比德（Joel Embiid）日前在節目上語出驚人，稱自己沒人包夾能場均50分，還暗指泰托姆（Jayson Tatum）在塞爾蒂克這種超級球隊，才能奪下冠軍。

安比德進入聯盟後迅速成長為頂級中鋒，生涯還沒闖進過東區冠軍賽。他在2022-23賽季奪下年度MVP，去年受傷病影響只出賽33場，仍可繳出場均34.7分11.0籃板5.6助攻的統治級數據。

最近安比德接受節目《The Check Ball Show》訪問時，被問到如果對手不包夾，場均能攻下幾分，安比德回應，「我能攻下50分，這不是開玩笑，我真的會。因為每一次進攻將球傳到禁區，我就會得分或製造犯規站上罰球線，各隊都有2到3個大個子球員，他們都會因為我的進攻，陷入犯規麻煩。」

安比德認為自己受的幫助太少，並以塞爾蒂克為例，「史蒂文斯（Brad Stevens，塞爾蒂克總管）帶給我麻煩，他組了一支超級球隊。如果我有超級球隊也會贏，我告訴泰托姆相同的話，如果我20投5中，我們肯定會被淘汰。」

76人休賽季積極補強，不只找來喬治（Paul George）組成三巨頭，還簽下馬丁（Caleb Martin）、佐蒙德（Andre Drummond）、葛登（Eric Gordon）和傑克森（Reggie Jackson）等優質綠葉。