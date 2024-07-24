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奧運籃球／詹皇連2戰關鍵時刻助美國贏球 名嘴酸：練習賽之王
美國男籃組成夢幻隊出征巴黎奧運，尋求連5屆奪金。不過熱身賽打得跌跌撞撞，昨天面對德國，靠著詹姆斯（LeBron James）關鍵時刻連得11分，以92：88險勝。沒想到體育名嘴貝勒斯（Skip Bayless）仍不買單，稱詹皇是「練習賽之王」。
先前美國面對南蘇丹，詹皇關鍵上籃才以1分差贏球。昨天與德國仍打得相當膠著，詹皇關鍵時刻接管比賽，4投全中攻下11分，幫助球隊搶下勝利。不過資深「詹黑」貝勒斯卻開酸詹皇是「練習賽之王」。
貝勒斯還拿喬丹（Michael Jordan）來比較，「如果美國擁有巔峰喬丹，他們至少可以贏15.5分。」
美國男籃熱身賽表現普通，部分球迷認為與杜蘭特（Kevin Durant）一場未打有關，但貝勒斯認為，「誓言奪金的球隊還缺少一些東西，不只是杜蘭特，進攻端從沒有流暢過，也缺少穩定防守。」
美國男籃仍然是巴黎奧運金牌最大熱門，分組賽與塞爾維亞、南蘇丹和波多黎各同屬C組，首戰將在28日對上塞爾維亞。
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