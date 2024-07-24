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NBA／喬治認為快艇像LA二隊 加入76人能幫安比德減少壓力

聯合新聞網／ 綜合報導
76人今天為喬治舉辦加盟記者會。 美聯社
76人今天為喬治舉辦加盟記者會。 美聯社

喬治（Paul George）休賽季轉戰76人隊，他在自家節目提到，雖然加入快艇隊有回到家感覺，但快艇就像洛杉磯二隊。

2019年喬治被雷霆隊交易到快艇，他在節目回憶起當時內心想法，「當我回到洛杉磯時，有回家的感覺，但球迷的愛不同。我在洛杉磯時，人們都說你應該成為湖人，這就是我聽見的一切。我感覺自己像在二隊，那是我當時感受到的氣氛。」

76人今天為喬治舉辦記者會，他也感謝前東家快艇，「我在洛杉磯度過一段美好時光，沒有任何遺憾。他們給我在家鄉打球的機會，這對我來說很有價值。我們每個賽季都有機會爭奪總冠軍，顯然傷病影響到我們，但那段經歷沒感受到任何惡意。」

喬治認為自己加盟76人的時機很完美，雙方有相同目標，「我們真的有很大的機會，我一直是馬克西（Tyrese Maxey）和安比德（Joel Embiid）的粉絲，從遠處關注他們。安比德一直是我明星賽上最親近的朋友，某種程度上，感覺我們成為隊友是不可避免的。」喬治還提到自己能幫安比德減少壓力，整個賽季保持健康。

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