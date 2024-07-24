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NBA／美媒列過譽球員排名 勇士庫明加竟高居第1

聯合新聞網／ 綜合報導
庫明加(中)被美媒評選為最過譽球員。 歐新社
庫明加(中)被美媒評選為最過譽球員。 歐新社

勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）上季與總教練柯爾（Steve Kerr）發生爭執後，表現突飛猛進，備受外界肯定，不過美媒《Bleacher Report》記者法瓦萊（Dan Favale）排出聯盟最過譽球員，庫明加竟高居第1。

庫明加在法瓦萊（Dan Favale）排名中高居第1，2到5名依序是火箭隊格林（Jalen Green）、黃蜂隊布里吉斯（Miles Bridge）、金塊隊穆雷（Jamal Murray）、魔術隊艾薩克（Jonathan Isaac）。

法瓦萊解釋，「這不是貶意，但當我們討論庫明加的時候，把他當成布里吉斯（Miles Bridges）那種非球星等級球員。我能看見他的潛力，但現在我不相信他的投籃能力，我不相信他能自己創造投籃機會，防守時也有些混亂。」

另一位記者休斯（Grant Hughes）也提到庫明加被高估的原因，「他在知名球隊，是球隊中最有潛力的人，所以大家都很熟悉他。我們喜歡他頂級的運動能力，但他在防守端經常不出現在正確位置，他也不擅長抓籃板，我覺得說他過譽不是偏激觀點，我同時認為他潛力很高。」

法瓦萊認為庫明加直到上賽季都沒有穩定的角色，但以每分鐘效率來看，毫無疑問他的表現很驚人，「無論是勇士球團內或是外界，將庫明加視為基石有些奇怪，也許他有一天能達到這水準，但目前還沒。」

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