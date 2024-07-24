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奧運籃球／成史上首位德國黑人掌旗官 施羅德：太瘋狂了

聯合新聞網／ 綜合報導
施羅德。 截圖自施羅德IG
施羅德。 截圖自施羅德IG

籃網隊後衛施羅德（Dennis Schroder）領軍德國男籃出征巴黎奧運，他也確定成為德國史上首位黑人奧運掌旗官。

去年施羅德在世界盃男籃賽領軍德國，奪下隊史首面金牌，施羅德場均19.1分6.1助攻，也獲選大會MVP，表現受各界肯定。

施羅德在奧運掌旗官投票中，打敗東京奧運網球男單金牌澤瑞夫（Alexander Zverev）和射擊選手賴茨（Christian Reitz），成為德國史上首位黑人奧運掌旗官。

施羅德也在IG發文寫道，「我們做到了！非常感謝投票給我的人，你們是最棒的，能與你們分享這種感覺令人難以置信。德國第一位黑人運動員，太瘋狂了，我們一起做到，發表重大聲明。我將驕傲地展示這面旗幟，感謝我所有家人，沒有你們，這一切不可能實現。」

德國男籃擁有多名NBA球員，被視為巴黎奧運奪牌熱門，分組賽與日本、法國和巴西同屬B組，首戰將在27日晚上7點30分對決日本。

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