NBA／76人補強後場！傑克森與黃蜂買斷合約後加盟

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，黃蜂隊與傑克森達成買斷合約協議，傑克森（Reggie Jackson）將加盟76人隊。

現年34歲的傑克森上季出賽82場，平均得到10.2分3.8助攻1.9籃板，三分命中率35.9%。

傑克森休賽季執行525萬美元球員選項，金塊隊為了節省薪資，將傑克森和3個二輪選秀籤交易到黃蜂。如今傑克森加盟76人，將與好友喬治（Paul George）再度同隊，兩人曾在快艇隊合作多年。

目前76人後場擁有馬克西（Tyrese Maxey）、資深控衛羅瑞（Kyle Lowry）、老將葛登（Eric Gordon）、新秀麥肯（Jared McCain）和傑克森。