奧運籃球／詹皇狂轟20分 美國隊熱身賽5戰全勝

將任美國代表團巴黎奧運掌旗官的夢幻隊球星「小皇帝」詹姆斯，再度扛起球隊，昨天最後一場熱身賽面對德國隊，全場攻下廿分，其中十一分集中在決勝節，且包辦全隊最後十一分，率隊以九十二比八十八拿下五連勝，帶著熱身賽完美勝率前進巴黎。

美國男籃隊前一場熱身賽對南蘇丹打得辛苦，最多落後十六分，靠下半場扭轉劣勢以及詹姆斯最後八秒致勝上籃，才以一分差險勝。昨美國首節雖有兩位數領先，但下半場遭德國反超，第四節比分拉鋸，靠詹姆斯關鍵時刻四投四中、連拿十一分才驚險奪勝。

首度任奧運掌旗官

詹姆斯四度出征奧運，剛成為美國代表團掌旗官，是男籃史上第一人，熱身賽也展現球星風采，隊友哈勒戴直呼：「詹姆斯扛起球隊。」柯瑞也讚，看「小皇帝」比賽能受到激勵。

卅九歲的詹姆斯提到，美國隊匯集優秀球員，每人都有發揮出色的時刻，「不管比賽情況如何，我們都會互相扶持。」

杜蘭特腳傷不明朗

美國尋求奧運男籃五連霸，熱身賽雖取得五連勝，但有三場勝分僅個位數、平均勝分也只有十點二分，且杜蘭特因腳傷缺席所有熱身賽，狀況並不明朗。

美國隊總教練柯爾強調，沒有換掉杜蘭特的想法；詹姆斯也說，熱身賽遇逆境並非壞事，奧運開戰時會好好面對每一場挑戰。

巴黎奧運男籃賽程將於廿七日登場，美國預賽首戰當晚十一點十五分迎戰ＮＢＡ年度ＭＶＰ約柯奇領軍的塞爾維亞隊，成為預賽焦點對決。奧運男籃共十二支隊伍與會，預賽分成三組，進行單循環賽後取分組前二出線，再取兩支分組第三球隊晉級八強。