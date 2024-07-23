NBA／傳馬刺有意追求馬卡南 願出強森加多個首輪選秀權
有關勇士追逐爵士馬卡南（Lauri Markkanen）的交易談判近日成為外界關注焦點，不過卡在勇士願意丟出的人選和對方有所出入，加上爵士營運總裁安吉（Danny Ainge）一貫要求大量選秀權的風格，至今仍是只聞樓梯響。
不只是勇士對馬卡南有興趣，擁有大量選秀權資源的馬刺也傳出有意參戰。根據NBA記者席格爾（Brett Siegel）透露，馬刺願意提供強森（Keldon Johnson）和多個首輪選秀權來交易馬卡南。
按照先前報導，馬卡南在美國時間8月6日前有資格簽下續約協議，若在8月7日或之後簽了新合約，馬卡南在接下來的賽季將不能被交易。
馬卡南合約目前還剩下最後一年，新賽季他的薪資為1804萬美元。
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