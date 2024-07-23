TPBL／談林書豪續約進度 毛加恩曝光重要時間點

首屆TPBL選秀會今天登場，剛打下隊史第一座職業冠軍的新北國王由總經理毛加恩出席，首輪挑中陳將双的他也透露和「哈佛小子」林書豪的續約進度，預計8月就會有答案。

國王上月底奪下PLG總冠軍，林書豪、林書緯完成兄弟聯手奪冠的夢幻目標，總冠軍賽帶著膝傷上陣的林書豪下一步倍受關注。

毛加恩不諱言，國王想繼續和林書豪合作，關鍵在於林書豪想法。林書豪奪下總冠軍賽時表示，膝蓋半月板受損，若要動刀就會結束球員生涯。

今天選秀會後，「毛總」透露和林書豪繼續合作的新進度，他露出微笑說：「一直都有在聊天，他大概8月會做決定。」

國王休季期間已和今年總冠軍MVP李愷諺及蘇士軒續約，並簽下「男模」呂政儒，毛加恩今天也提到，球隊7月31日將赴澳門和PBA的球隊進行一場友誼賽，讓年輕球員累積更多經驗值。

首屆TPBL選秀會只挑了陳將双，毛加恩也分享考量，他表示國王目前後場有林家兄弟、李愷諺、洪志善等好手，新秀要加入馬上成為主會有困難，陳將双同時有報名中國CBA選秀，若到中國歷練後再加入國王，有機會成為「接班」人選。