NBA／亞瑞納斯種族歧視言論嘲諷南蘇丹 更嗆安比德假球放水

美國隊在先前熱身賽中險些被南蘇丹爆冷擊敗，最後靠著詹姆斯的致勝上籃才勉強過關。但比賽過程中看在前球星亞瑞納斯（Gilbert Arenas）眼裡，卻是感到不可思議，認為美國隊怎麼可以爛到差點打輸一支非洲球隊，語氣中充滿種族歧視，也引來安比德（Joel Embiid）的不滿。

「他們居然快輸給那些非洲人。我們幾乎要輸了，『國王』必須來拯救我們。我知道『詹黑們』肯定會生氣。我們幾乎要輸給Ahi Ahi部落，簡直太扯了。」亞瑞納斯在影片中語帶嘲諷地狂噴道。

之後他更是狂罵安比德，還用了十分嚴重的種族歧視言語。「安比德居然為了他的兄弟放水打假球，我們不該輸給他們吧。拜託，那些非洲仔甚至沒有鞋子穿，他們從美國買鞋，我們需要把鞋子運給他們。我們居然會輸給這種在泥土地光著腳投籃的人。」

對於這些事情，安比德在受訪時表示；「我無法容忍這樣的歧視行為，我本身是喀麥隆人，我為美國隊效力；雖然我不清楚他到底說了些什麼，我不便發表言論。但如果內容是如此負面，那真的令人感到遺憾失望。你可以看到非洲籃球為我們所做的一切，讓我們處於現在這樣的位置，能夠產生某些影響。特別是在這個充滿負面消極情緒的世界裡，這樣的言論很不幸。」

類似這種排外言論，亞瑞納斯已經不是第一次，過去他也曾抨擊約柯奇（Nikola Jokic）和安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）這些美國本土以外的球星。