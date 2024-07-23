奧運籃球／揮別低迷表現誓言打出MVP水準 安比德：我是慢熱型

先前熱身賽表現為人詬病的美國隊先發中鋒安比德（Joel Embiid），在最終戰對德國隊的比賽中總算是回溫，繳出15分8籃板5助攻的數據。對於自己漸入佳境的表現，這位MVP中鋒直言自己就是「慢熱型」的球員。

「看過我比賽的人都知道，每個賽季我都要打幾場比賽才能找到狀態，」安比德說，「這次打國際賽也不例外。這就是我們會有季前賽的原因，這樣你就能透過比賽找回節奏。」

The block.

The finish.



Joel Embiid x Anthony Edwards 🔥🇺🇸 https://t.co/G1zwEduiYL pic.twitter.com/Fqw7yD1T1x — NBA (@NBA) 2024年7月22日

安比德信誓旦旦表示，為了贏球他願意做任何需要的事情，同時也有信心能夠打出MVP水準的身手。

熱身賽場場先發的安比德，在正式比賽預計還會擔任先發角色，倘若表現欠佳或是陷入犯規麻煩，兩大頂尖防守悍將戴維斯（Anthony Davis）和阿德巴約（Bam Adebayo）替補搭檔就顯得更加重要。