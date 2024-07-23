奧運籃球／熱身賽場均勝分僅10.2 美國隊外線不穩恐成隱憂

巨星雲集的美國隊今天結束了5場熱身賽的賽程，準備前往巴黎正式展開金牌5連霸之旅。不過從熱身賽的實質表現來看，這支美國男籃顯然和當初剛組成的意氣風發有著天壤之別，5連勝的過程卻是不斷的驚險苦戰，攻守兩端都面臨麻煩。

在面對加拿大、澳洲、塞爾維亞、南蘇丹和德國的5場比賽中，美國隊場均勝分僅10.2分，其中對南蘇丹、德國和澳洲都只有贏個位數分差，比賽可謂險象環生，若非詹姆斯（LeBron James）的巨星籃球加持，恐怕就跟上屆東京奧運熱身賽一樣吃鱉。

除了防守端的溝通問題和籃板保護外，美國隊整體火力在沒有「國際賽死神」杜蘭特的加持下，顯得不夠穩定且貧乏，特別是在三分外線方面，5場下來投進55球，命中率僅34.8%。在對南蘇丹和德國之所以一共只贏5分，三分球45投13中無疑是關鍵之一，幾乎是對方的一半產量。

「我想我們還沒有打出最好的進攻比賽內容。」柯瑞（Stephen Curry）說道，他也坦言，突然要讓12位充滿天賦的球員一起打球，你必須要在短短的上場時間內，習慣如何配合，迅速發展默契，打出正確的籃球，這在調整上本來就有一定難度。

在先發陣容上，詹姆斯、柯瑞、安比德（Joel Embiid）這5戰都是不動先發，布克（Devin Booker）和哈勒戴（Jrue Holiday）則是和上述3人搭配了3場，對塞爾維亞是泰托姆（JaysonTatum）配哈勒戴，對澳洲則是用泰托姆與愛德華（Anthony Edwards）搭檔先發。

這其中，安比德的先發表現曾引發不小討論，是否該用戴維斯（Anthony Davis）替代，成了外界關注焦點；另外像杜蘭特因傷全數缺席，美國男籃的先發陣容勢必還會有所調整。

美國隊奧運小組賽首戰將在7月28日面對強敵塞爾維亞，8月1日面對南蘇丹，8月3日則要面對波多黎各。小組前兩名將會取得8強資格。