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NBA／未選擇和同梯兄弟抱團熱火 「甜瓜」：我不可能去當老四

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
轉戰尼克的安東尼(左)，硬碰熱火雙星詹姆斯(中)和韋德。 美聯社
轉戰尼克的安東尼(左)，硬碰熱火雙星詹姆斯(中)和韋德。 美聯社

詹姆斯（LeBron James）、韋德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh）在2010年夏天決定合組熱火三巨頭，之後連續4年闖進總冠軍賽，並且完成2連霸大業；擁有冠軍金盃的加持，對比同梯「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）的十指猶虛，確實也是一種強烈對比。

不過近日安東尼在節目中被問到，自己當年為何沒有特別尋求「抱團」的捷徑，藉此縮短與總冠軍之間的距離時，他直言那時候他還很年輕，不想要就此成為輔佐的配角。

「在邁阿密三巨頭之前，人們那時候討論的是我跟詹姆斯合體的可能性，」安東尼回憶當年，指出這項討論因為他們無法找到可以一起聯手的城市而陷入僵局。

安東尼當時還笑著問詹姆斯，「我是不會去克里夫蘭。你是可以來丹佛。」安東尼繼續說，「我們想的是紐約，芝加哥也是其中之一。一切等自由市場開啟後就來試試看吧。」安東尼透露他無法理解未來3到5年的合約情況，對這方面的商業運作也不熟悉，只想繼續留在丹佛鎖定5年合約。

最終結果，詹姆斯帶著天賦前往南灘，籌組了三巨頭，至於安東尼則是在那一年的季中被交易到尼克，2003梯的「F4」在東岸聚首。

「我不會想當年如果我加入他們會是如何光景；當我決定加盟尼克的時候，我知道自己想要什麼。想像一下，我當時25歲，我在金塊建立了自己的領地，如果讓我去一支球隊當第4選擇，我不知道在心態方面該如何做好準備。」安東尼說道。

「當時我還沒準備好遇任何球星合作，這和錢沒有關係。當你不過20幾歲卻要去當球隊的第4選擇，在球隊角色很難釐清的情況下，我是不可能這樣做的，所以我不會加盟熱火。」

事實上，韋德在節目中也曾提到和詹姆斯同隊所必須做出的犧牲。他表示詹姆斯一直以來都需要別人以他為中心圍繞，單是要放下自己原本是熱火第一人的自尊就是很艱難的過程。但韋德也提到，考量到年齡增加和身體老化，他做了奪冠機率最高的選擇，同時他也自認可以做好這方面的犧牲和配合。

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