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奧運籃球／讚冠軍德國帶來考驗 詹姆斯：真正比賽才正要開始

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯連續兩場熱身賽都扮演致勝英雄。 路透社
詹姆斯連續兩場熱身賽都扮演致勝英雄。 路透社

繼前一場以致勝上籃幫助美國隊驚險擊敗南蘇丹，詹姆斯（LeBron James）又在熱身賽最終戰「戴上皇冠」扛起全隊前進！詹姆斯在第四節關鍵時刻連拿11分，帶領美國隊以4分差驚險過關。賽後詹姆斯仍一慣認為，面臨這些苦戰對美國隊來說都是最好的考驗。

「我[們遇到了去年世界盃冠軍隊的強力挑戰，這是一次很棒的考驗。我很高興我們能夠保持冷靜態度並且堅持努力。」詹姆斯說。

「我們碰到一些逆境，連兩戰都在比分方面落後對手；這對我們不是壞事情，這是有正面意義。真正比賽才正要開始，我們有6場比賽要打，每場都要好好面對。」

詹姆斯此役最終拿下20分6籃板4助攻，他表示任何人都有可能會在比賽中綻放光芒。「我們擁有一群很優秀的球員，每個人都會有他發揮出色的時刻，這就是團隊的意義所在。無論比賽情況如何，我們都相互扶持。」

哈勒戴（Jrue Holiday）賽後稱讚詹姆斯的領袖風範。「他把球隊扛在肩上。」柯瑞（Stephen Curry）更表示詹姆斯的偉大非一蹴可及，觀看他的比賽是一種激勵。

美國隊全場又發生14次失誤，遠比德國隊還要多，三分球表現持續低迷，16投7中，命中數遠不如德國的13顆，以柯爾（Steve Kerr）的執教風格和美國隊的國際賽外線火力輸出來看，這樣的出手狀態確實罕見。

「我認為球員們仍在彼此熟悉，但我們可以把很多事情做得更好，我認為我們這場比賽的傳球不太好，對方施加許多防守壓力，導致我們出現不少失誤。我認為我們可以持續加強，並且變得更好。」柯爾說

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